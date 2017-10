Madrid respeta la decisión de Rigola pero niega que haya habido "represión del Estado" en Cataluña

El director de los Teatros del Canal ha presentado su dimisión este martes con una carta en la que esgrime que deja la dirección de los Teatros por la "brutal violencia" que "fue ordenada por el mismo partido que gobierna la Comunidad de Madrid".

Garrido ha afirmado que ellos respetan las "decisiones personales de cada uno" y ha explicado que contrataron a la persona que creían que "mejor podía dirigir" los Teatros.

No obstante, ha negado que haya habido "represión del Estado". "No ha ocurrido en modo alguno", ha asegurado Garrido, quien ha argumentado que la Policía, atendiendo a un mandato judicial, no un mandato político, tomó las decisiones que creyó oportunas para defender el orden legal, constitucional establecido".

"No ha habido ninguna fórmula de represión del Estado, sino la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para defender el orden constitucional que algunos querían violar", ha zanjado.