Madrid acogerá este domingo una concentración en contra del referéndum en la Plaza Mayor y otra a favor en Sol

Así, el partido Libres promueve una concentración en la Plaza Mayor a las 11 horas "contra la declaración unilateral de independencia de Cataluña".

Por su parte, el colectivo Marchas de la Dignidad de Madrid ha convocado una concentración en la Puerta del Sol a las 19 horas como muestra de apoyo al derecho a decidir y a la consulta independentista convocada por la Generalitat para ese día, y contra la "represión" de la que acusan al Gobierno.

"Desde Marchas de la Dignidad hacemos un llamamiento a la solidaridad con el pueblo catalán. Sin votos ni urnas no existe democracia", afirma el llamamiento realizado por esta organización en las redes sociales, recogido por Europa Press.

La concentración lleva por lema 'Madrid por el derecho a decidir. Contra la represión', y ya ha recibido el apoyo de otros colectivos como la Coordinadora 25S, organizadora de las concentraciones que llamaban a "rodear" el Congreso en 2012.

La Coordinadora ha señalado en un comunicado que el régimen del 78 y sus instituciones "están respondiendo ante el pueblo de Cataluña como un régimen autoritario y neofranquista, porque es un régimen autoritario y neofranquista, y su única política es la represión".

También secunda esta convocatoria 'Madrileños por el derecho a decidir', la plataforma impulsora de la protesta que tuvo lugar el pasado miércoles también en la Puerta del Sol para rechazar las detenciones de los organizadores del referéndum del 1-O, llevadas a cabo ese día en Cataluña.

Este colectivo fue también el organizador del polémico acto a favor del derecho a decidir que acogió el domingo 17 de septiembre el Teatro del Barreio de Lavapiés, tras prohibir un juez su celebración en el Matadero de Madrid.

HABRÁ VIGILANCIA

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha señalado que todas esas manifestaciones "estarán cubiertas por la Policía Nacional" y espera que transcurran con "normalidad como deben ser". "No sé si se trata de radicales", indicó al ser preguntada por los periodistas durante la inauguración del año judicial madrileño.

Dancausa aseguró que hay policía suficiente para velar por la seguridad en estas concentraciones y también para cubrir el partido de fútbol, ya que "a pesar de que ha ido mucha Policía Nacional y Guardia Civil a Cataluña, todas las comisarías están cubiertas y hay grupos de reacción para cubrir este tipo" de concentraciones.

La representante del Gobierno central en Madrid pide que no haya violencia, y ha sostenido que los españoles y "los que no se sienten españoles" deben comportarse "con la suficiente madurez para tratar de resolver las cosas sin violencia", ya que "no es la solución".