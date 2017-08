Madrid recuerda con silencio y aplausos a las víctimas del yihadismo en Cataluña

El alcalde en funciones de Madrid, Ignacio Murgui, junto con otros concejales del Gobierno y la oposición, sindicatos, trabajadores y ciudadanos, ha recordado hoy a las víctimas de los atentados de Cataluña con cinco minutos de silencio frente a la sede municipal, el Palacio de Cibeles.

"Vamos a mantenernos firmes en nuestra determinación de seguir construyendo sociedades libres, diversas y habitando ciudades en las que vivamos en común. No vamos a retroceder un milímetro en ese empeño", ha indicado Murgui.

El alcalde en funciones ha subrayado que los actos de apoyo y solidaridad con las víctimas continuarán, el primero de ellos esta noche, cuando se apagarán las luces de la Fuente y del Palacio de Cibeles durante unos minutos.

Murgui ha asegurado que el Ayuntamiento "seguirá las indicaciones del Ministerio del Interior y Delegación de Gobierno, que son los que tienen las competencias en materia de seguridad", y ha confirmado que se están colocando maceteros en las calles de la capital.

El portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que con el minuto de silencio los madrileños han querido transmitir a Barcelona: "Estamos con ellos".

"Tenemos que saber que no nos van a ganar la batalla de la libertad, la convivencia, la democracia y la paz. Los madrileños hemos querido decir 'visca Barcelona'", ha subrayado el portavoz popular.

Su homóloga en el PSOE, Purificación Causapié, ha indicado que lo más importante en este momento es la "solidaridad" con las víctimas y las familias, pero también "hacer una llamada para que sigamos compartiendo un modo de vida en paz que nos hace libres y fuertes".

"Madrid y Barcelona son ciudades que podemos compartir, que nos reciben a todos, y queremos que siga siendo así", ha añadido Causapié.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha remarcado que pese a la gran labor desarrollada por las fuerzas de seguridad, "al final" se ha perpetrado un atentado en Barcelona, "una ciudad amiga" donde "normalmente se respira vida", "libertad" y "apertura".

"Es precisamente esa libertad la que les duele y genera ese odio que los terroristas tienen a nuestra civilización", ha dicho la edil, que considera que lo mejor que pueden hacer ante esto los ciudadanos es "seguir viviendo en libertad y seguir disfrutando de todos los derechos" y demostrarlos que "nunca" lograrán doblegar a los españoles.

"Barcelona será recordada por los taxistas haciendo carreras gratis, por las colas para hacer donaciones de sangre y por el fin de una huelga por responsabilidad, por la humanidad que rezuma su ciudadanía", ha dicho Villacís, que ha pedido a la alcaldesa, Manuela Carmena, que la bandera barcelonesa ondee en el Consistorio de Madrid.

El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha acudido al acto tras la convocatoria conjunta con el sindicato UGT y la patronal CEIM.

"Es fundamental mantenerse firmes y ser extraordinariamente solidarios con el pueblo catalán, que han sido tan solidarios con nosotros cuando hemos sufrido salvajes atentados", ha dicho Cedrún, que ha mandado un mensaje "muy claro" de "firmeza" y "defensa de la libertad": "No nos meten miedo, no nos acojonan con sus atentados. Vamos a defenderlo con uñas y dientes, no nos van a cambiar la forma de vida".

Los cinco minutos de silencio han concluido con un largo aplauso coreado por todos los presentes, un acto de recuerdo que solo se ha visto empañado por algunos pequeños altercados en el entorno de Cibeles.

A los políticos se han sumado ciudadanos anónimos, que como en las puertas de ayuntamientos de toda España han querido mostrar su rechazo a los atentados terroristas y su recuerdo a las víctimas.

Los dos atentados perpetrados ayer en Barcelona y en Cambrils dejan hasta ahora un saldo de 14 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.