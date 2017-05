Política

Madina dice que no le sorprende que Armengol apoye a Sánchez, pero cree que López no se va a retirar

El diputado socialista Eduardo Madina, colaborador de Susana Díaz en su empeño por liderar el PSOE, ha asegurado este martes que no le sorprende que la presidenta balear, Francina Armengol, haya retirado su apoyo a Patxi López en favor de Pedro Sánchez, pero está convencido de que el ex lehendakari no se va a retirar.