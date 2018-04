Macron, sobre las regiones que buscan la independencia: "La Constitución no se trocea, la soberanía no se divide"

"Apoyo acompañar las especificidades culturales, la riqueza de nuestra diversidad, pero hay que hacerlo dentro de un marco que es un marco democrático. Y el marco democrático supone respetar la Constitución que el pueblo ha elegido", ha expresado en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

"Puede gustar o no, pero la Constitución no se trocea, la soberanía no se divide salvo si el pueblo decide hacerlo", ha añadido, después de afirmar que es "sensible a todas las expresiones culturales" pero también "al marco constitucional en el que se expresan".

Macron ha respondido así al eurodiputado y exministro socialista Ramón Jáuregui, quien ha intervenido en el debate con el presidente francés para preguntarle, sin nombrar a Cataluña, sobre "las regiones que quieren ser nuevos Estados en Europa".

"Mi pregunta es a propósito del brote de soberanismo nacionalista que hay en Europa, sobre la posibilidad de un futuro de Europa que pueda construirse sobre las diferentes regiones que quieren construirse sobre las diferentes regiones que quieren ser nuevos Estados desgajados de los Estados miembros", le había preguntado el socialista vasco.