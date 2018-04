Macías, vocal del CGPJ, cree que las palabras de Catalá cuestionan y desacreditan todo el sistema

"Lo que parece ponerse en cuestión cuando se hacen este tipo de manifestaciones por parte de quienes ostentan responsabilidades públicas, es el propio sistema y desacreditarlo", ha subrayado Macías.

En declaraciones a Antena3 recogidas por Europa Press, ha señalado que "le preocupa" que determinadas manifestaciones puedan discutir el sistema porque son cuestionamientos "no justos, no reales y no aceptables".

"El Consejo no conoce ningún expediente abierto del magistrado González. Sí que he oído que le expedientaron por retrasos, pero suele pasar, por circunstancias profesionales o incluso personales puedes tener una época donde vas más retrasado", ha señalado Macías valorando las palabras de Catalá sobre el juez González.

Al ser preguntado por las quejas contra el magistrado González, Macías ha explicado que estas reclamaciones "suelen tener como contenido una discrepancia con una decisión jurisdiccional" y que por lo tanto el Consejo "no puede entrar nunca por respetar la independencia".

En este sentido ha reconocido que no llevan un cómputo de estas quejas porque "tampoco sería un cómputo que dijera nada".

Por otra parte, el letrado ha explicado que "el poder judicial está acostumbrado a vivir en un contexto difícil" y a partir de ahí, ha declarado que no se van a sentir "cuestionados porque en un momento concreto se reciba una crítica".