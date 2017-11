EL PSOE VE “TODO UN MUNDO AL QUE METER MANO” EN LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN, PERO SIN ABRIRLA “EN CANAL”

El PSOE considera que hay “todo un mundo al que meter mano” en la reforma de la Constitución, que espera que se inicie en los próximos meses, pero cree que “no se puede abrir en canal”.

Así lo apuntó la secretaria de Igualdad del PSOE, la exministra Carmen Calvo, que, como doctora en Derecho Constitucional, tiene encomendada esta labor en la formación socialista. Calvo es quien negoció con el Gobierno el respaldo de los socialistas a la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución.

La exministra reconoció, en una entrevista en Telemadrid recogida por Servimedia, que el modelo territorial de España “hacía aguas desde hace tiempo” y de ahí la apuesta del PSOE por crear una comisión de estudio en el Congreso que empezará -en principio- sus trabajos la semana próxima, aunque sólo con PP, PSOE y Ciudadanos.

Destacó que el “acuerdo” con el Ejecutivo era iniciar esta comisión sobre el análisis territorial para después abrir paso a la “visión panorámica” del conjunto del texto constitucional.

No quiso fijar plazos e indicó que “sería mucho adelantar” que la actual legislatura, a su término, dé paso a unas Cortes Constituyentes.

Por otra parte, sobre la aplicación del 155 remarcó que con el Ejecutivo no han hablado de “prologar” su aplicación más allá de la celebración de las elecciones autonómicas, porque no se trata de suspender el autogobierno, “sino de respetar a Cataluña donde los independentistas no la han respetado”.

Precisamente, Calvo ensalzó la convocatoria electoral del 21-D como el “triunfo” de la Constitución, porque todos los partidos han asumido presentarse bajo el paraguas de la legalidad vigente.

De hecho, criticó a aquellos que hablan de “frentes” porque “constitucionalistas son todos”, una vez que concurren a las elecciones bajo la ley que emana de la Constitución.

Por último, criticó que el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, esté “refugiándose en los brazos de un partido que es un elemento de xenofobia en Bélgica”, máxime porque ve que en las elecciones del 21-D no se trata de cuestiones de ideología, sino de “socialismo contra independencia".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso