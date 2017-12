DANIEL MÚGICA: “TANTO EL PP COMO EL PSOE CREYERON QUE EL INDEPENDENTISMO CATALÁN SE IBA A COMPORTAR COMO EL VASCO”

El escritor vasco Daniel Múgica considera que la situación que vive Cataluña constituye "un fracaso de la democracia que empieza a generarse hace 40 años con el primer Estatuto, cuando vuelve Tarradellas”, y cree que tanto el PP como el PSOE "creyeron que el independentismo catalán se iba a comportar como el vasco".



En declaraciones a Servimedia, Múgica, hijo del exministro de Justicia Enrique Múgica y sobrino del que fuera abogado y dirigente del Partido Socialista de Euskadi asesinado por ETA en 1996 Fernando Múgica, y que recientemente ha publicado 'La dulzura', novela que aborda entre otras cuestiones el fenómeno del terrorismo, señaló que, “a su manera, el PNV ha sido leal al Estado".

En este sentido, insiste en que los dirigentes del PP y del PSOE “tenían que haberse dado cuenta antes de que en el independentismo catalán iban a ganar los duros e iban a ser desleales con el Estado”. A su juicio, PP y PSOE “se han dado cuenta tarde y mal y ahora han hecho lo que tenían que hacer, aplicar el 155, porque no había otra”.

Arremetió contra los independentistas catalanes y calificó de “mezquino declarar la independencia y luego decir que era un acto simbólico, para no ir a la cárcel”. “Son sus líderes una pandilla de cobardes, no sus votantes”, dijo Múgica, quien señaló que cuando les oye hablar de presos políticos “olvidan que el mayor preso político fue el socialista Ramón Rubial, que estuvo preso 19 años”.

Múgica, que se declara socialista, vaticina que los dirigentes independentistas no volverán a declarar la independencia porque "son cobardes y saben los que es ir a la cárcel“, aunque lamenta que obrarán así "después de fracturar la sociedad".



