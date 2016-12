DASTIS DICE QUE IRSE DE ESPAÑA POR MOTIVOS LABORALES “ABRE LA MENTE” Y “FORTALECE LAS HABILIDADES SOCIALES”

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, defendió este miércoles que salir de España por motivos laborales “desarrolla una apertura a nuevos horizontes”, “abre la mente” y fortalece las habilidades sociales”.

En la sesión de control al Gobierno, el portavoz de Exteriores de Podemos, Pablo Bustinduy, preguntó al jefe de la diplomacia española se tiene previsto desarrollar políticas para favorecer el retorno a España de aquellos jóvenes que han abandonado el país por la crisis económica.

Dastis acusó a Bustinduy de dibujar una “visión apocalíptica y demagógica” sobre la cuestión al “pintar una realidad distinta” de la misma. No obstante, defendió que España cuenta con una red de embajadas y consulados que pretan servicios de toda índole para que esas personas “estando fuera de España estén lo más cerca de nosotros”.

A pesar de ello, el ministro reprochó que el diputado de Podemos presentara una situación de la emigración española al extranjero próxima a la que tenía lugar en la década de 1960. Defendió que actualmente quienes se van fuera desarrollan una “apertura a nuevas horizontes”.

Apoyó su argumento en el hecho de que “salir fuera enriquece la mente, fortalece habilidades sociales”. “Irse fuera no supone rehuir responsabilidades sino adaptarse a un mundo mejor”, remachó.

Por su parte, Bustinduy acusó al Gobierno de no disponer de “información fiable” sobre los “compatriotas” que han abandonado España por “una crisis que no causaron”. Censuró que estas personas fueron expulsados por la puesta en marcha de las políticas de austeridad y reprochó que se haya legislado “contra ellos” como lo demuestra la reforma del voto rogado y la ley por la que se les retira su derecho a la sanidad si están fuera de España más de 90 días.

“Es una vergüenza este país que como en los peores momentos de su historia sigue expulsando a la gente”, zanjó.

