EL PP ESPERA QUE NO HAYA MOTIVACIÓN “IDEOLÓGICA NI RELIGIOSA” EN LA PETICIÓN DE FISCALIZAR EL DINERO PÚBLICO DE LA IGLESIA

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, espera no haya ninguna motivación de tipo ideológico o religioso en la petición por parte de PSOE y de Podemos de que el Tribunal de Cuentas fiscalice el dinero que la Iglesia católica recibe del IRPF.

Hernando aseguró, en declaraciones en los pasillos del Congreso, que la Iglesia ya rinde cuentas por esas partidas y que el sistema “tal como está es razonable”.

A su juicio, el criterio de la oposición de fiscalizar a la Iglesia por esa partida podría aplicarse a todas las entidades y ONG que perciben ayudas públicas a través del 0,7% del IRPF, así como a otras religiones.

Por eso, pidió que se actúe sin sectarismo ni ideológico ni religioso, si sólo se solicita que sea la Iglesia la que rinda cuentas y no todas las demás entidades que también reciben subvenciones o dinero público por esta partida del IRPF.

PRESUPUESTOS

Por otra parte, sobre el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Hernando pidió al resto de partidos que antes de vetarlos los estudien. A su juicio, es “chocante” la actitud de algunos partidos cuando todavía no se conoce el texto que presentará el Gobierno.

No obstante, Hernando apuntó que van a intentar “dialogar” con el resto de formaciones, porque el Presupuesto es esencial para el funcionamiento de la economía y hay que “hacer todo lo posible para aprobar un Presupuesto con el mayor apoyo posible”.

En este sentido, espera que todos los grupos parlamentarios actúen con “responsabilidad” para que haya un “acuerdo amplio” que permita unos PGE que sigan “impulsado crecimiento y creación de empleo” en España.

