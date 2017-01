ALBIOL Y MONTILLA CRITICAN LA AUSENCIA DE PUIGDEMONT DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

- Montilla, a diferencia de otros socialistas, ve “modestos” los resultados del foro. Los senadores catalanes Xavier García Albiol (PP) y José Montilla (PSOE) criticaron este martes la ausencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de la Conferencia de Presidentes, aunque señalando a distintos culpables.

Ambos intervinieron durante la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, para exponer los acuerdos a los que llegó la pasada Conferencia de Presidentes.

Montilla calificó de “error” no acudir a la Conferencia de Presidentes, pero lo explicó en parte por la “desconfianza” que los años de mayoría absoluta del Gobierno del PP han provocado en Cataluña, y advirtió de que “el problema no se va a diluir” y las solución ha de ser política aunque también haya que respetar las resoluciones de los tribunales.

El senador socialista se distinguió de los consejeros autonómicos del PSOE que intervinieron en la comparecencia, al rebajar a “modestos” los resultados de la Conferencia de Presidentes, si bien reconoció que es “bueno” el cambio de actitud que percibe en el Gobierno hacia las comunidades autónomas para “recuperar el tiempo perdido”.

Por su parte, Albiol fue mucho más crítico con los independentistas, por la ausencia de Puigdemont de la Conferencia de Presidentes y de los senadores del Pdecat y ERC de la comparecencia de Sáenz de Santamaría, que, a su juicio, han plantado, no a la vicepresidenta, sino a todos los catalanes y en especial a los pobres. De tal forma, interpretó, que la defensa de ellos en la Conferencia la ejerció en exclusiva el Gobierno español, porque Puigdemont no acudió y en cambio hoy sí ha ido a Bruselas a reunirse con “300 amigos subvencionados”.



