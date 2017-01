MONTERO (PODEMOS): “SÓLO CON IGLESIAS AL FRENTE VAMOS A PODER GANAR A RAJOY”

La diputada del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso Irene Montero aseguró este lunes que sólo con Pablo Iglesias al frente de la formación morada “vamos a poder ganar a Mariano Rajoy” y a partir de ahí se podrá “contar con todos”, es decir, otros dirigentes de la organización, como Íñigo Errejón.

Lo dijo en una entrevista en Telecinco, recogida por Servimedia, a un mes de que se celebre la Asamblea Ciudadana de Podemos, llamada ‘Vistalegre II’, en la que la organización política abordará su refundación tras tres años de existencia como partido.

La también jefa de gabinete de Pablo Iglesias reconoció que estas navidades han dado “un espectáculo que no deberíamos haber dado”, después de que los ‘pablistas’ protagonizaran en Twitter una campaña contra el secretario Político, Íñigo Errejón, bajo el ‘hashtag’ #IñigoAsiNo.

Precisamente esa campaña se inició en esta red social tras la destitución del ‘errejonista’ José Manuel López como portavoz de Podemos la Asamblea de Madrid, medida criticada por el sector afín a Errejón. “Una cosa es debatir y otra dividir”, consideró Montero, que negó de plano que la destitución de López haya sido una purga y pidió “no banalizar” una decisión de un órgano democrático en Podemos.

DEMOSTRAR DEMOCRACIA

Montero exigió a los suyos dar ejemplo de democracia de cara a ‘Vistalegre II’, cuando los inscritos decidirán “si lidera Íñigo (Errejón) o Pablo (Iglesias)” la nueva etapa del proyecto político. Además, dijo que si vence Errejón “Pablo se pondrá a su lado” a trabajar.

Explicó que, cuando queda un mes para que se celebre este congreso estatal, no se están marcando negociaciones entre ambos dirigentes, sino que llevan conversando “todo este tiempo” para tratar de que haya “unidad”.

“No debemos tener un proceso de negociación retransmitido”, manifestó, para a renglón seguido matizar que Iglesias no sólo habla con Errejón, sino también con Miguel Urbán o Teresa Rodríguez, del sector anticapitalista.

“Tenemos por delante un Vistalegre que tiene por objetivo ganar a Rajoy. Sólo con Pablo al frente vamos a poder ganar a Rajoy, y luego contando con todos”, sentenció, para remarcar de nuevo que lo importante será llegar a esta asamblea con la máxima unidad.

Podemos, dijo, “no puede ser una tarta a repartir”, sino “una estructura muy porosa”, y opinó que ahora también se tendrá que abordar el hecho de que “el núcleo dirigente” de Podemos haya tenido “mucho poder”. “Hay que descentralizar, pero no a las familias, sino para que el poder lo tenga la gente”, afirmó.

“Tenemos que tender hacia un modelo donde la gente se identifique con lo que le dé la gana. Podemos, aunque tenga la forma jurídica de un partido, tiene que ser muy plural y diverso” y, agregó, “eso hará que seamos una fuerza que nunca se aísle de la sociedad civil”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso