MONTERO DICE A BESCANSA QUE LAS OPINIONES “HAY QUE HABLARLAS EN LAS REUNIONES Y NO EN LOS MEDIOS”

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, cargó este miércoles contra la diputada Carolina Bescansa, a quien dijo que las opiniones “hay que hablarlas en las reuniones y no en los medios”, después de que ésta fuera sustituida en la Comisión Constitucional en la Cámara Baja por discrepar con la línea oficial del partido en lo que a Cataluña se refiere.

Montero realizó estas declaraciones en los pasillos del Congreso cuando se le preguntó por el hecho que Bescansa haya afirmado que Podemos se ha olvidado de explicar que tiene un proyecto político para Cataluña y España y no únicamente para los independentistas.

“Respeto la opinión”, dijo Montero, para seguidamente subrayar que “el mandato de Vistalegre fue claro” y afirmar que las opiniones de cada uno hay que verterlas en las reuniones del grupo parlamentario y no en los medios de comunicación.

“Allá cada cual con cómo respeta lo que los inscritos y las inscritas nos piden”, prosiguió la portavoz de Unidos Podemos, que evitó decir si cree que la opinión de Bescansa es o no minoritaria en el seno de Podemos y defendió a Podemos como “la única fuerza política que está siendo capaz de tener una propuesta que una a España”.

Tras sus declaraciones de hoy en los pasillos del Parlamento, Bescansa precisó en su cuenta oficial de Twitter que le “preocupa” que se esté diciendo que ella sostiene que en Podemos “no tenemos proyecto para España”.

En un segundo tuit dijo que “Podemos tiene proyecto político para España (y para Cataluña, Andalucía...) y no apoyamos la independencia unilateral ni bilateral de Cataluña”.

Antes estos tuits, el portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, le “agradeció” la “aclaración”, porque “nos estaban haciendo daño”. “Seguimos construyendo la España del futuro”, manifestó Espinar en otro tuit.

