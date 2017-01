MONTERO VE “DIFÍCIL” EL ACUERDO CON ERREJÓN, QUE YA HA LANZADO “SU WEB DE CANDIDATO”

La jefa de gabinete de Pablo Iglesias y portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, aseguró este martes que ve “difícil” el acuerdo ante la II Asamblea Ciudadana de Podemos con el secretario Político de la organización, Íñigo Errejón, que, dijo, presentó este lunes “su web de candidato” y el sábado dará a conocer su proyecto para ‘Vistalegre II’.

Así se expresó Montero en declaraciones en RNE, recogidas por Servimedia, donde explicó que en estos días que han tenido los distintos equipos del cónclave de Podemos para transaccionar documentos “se han enfatizado más las diferencias que aquellas cosas que nos unen”.

Afirmó que el partido no ha vivido en el “error” desde diciembre de 2015, cuando se cdlebraron las primeras elecciones generales a las que concurrieron, y acusó a “los compañeros” de la corriente de Errejón que “piensan que no estamos siendo útiles ahora”.

Asimismo, consideró que la alianza con Izquierda Unida fue “un acierto”, algo que tampoco comparte el secretario Político de la organización. “El orgullo morado es el orgullo de no ir solos”, es decir, de concurrir a las elecciones con otras confluencias, dijo. “Si usted piensa que eso no es transversal, respeto su opinión, pero hemos conformado un espacio de cambio que consigue éxitos a niveles históricos”, subrayó.

De Errejón aseguró que fue él quien ayer dijo que el próximo sábado presentará “su proyecto” en un acto en Madrid, después de que ayer por la tarde lanzara “su web de candidato”.

Explicó que desde ‘Podemos para Todas’, candidatura de Pablo Iglesias para Vistalegre, “vamos a intentarlo hasta el último momento”. No obstante, remarcó que “si soy sincera, sí digo que lo veo difícil”.

Sin embargo, optó por “no habla mal” de ningún compañero, porque Podemos está inmerso en un proceso interno en el que ella “va a jugar limpio”.

Opinó que existe un debate que va “mucho más allá” del eje Iglesias-Errejón, e indicó que si no alcanzan un acuerdo para el cónclave, “serán los inscritos los que decidan” qué proyecto quieren para el partido.

Preguntada por si Errejón acabará en el PSOE, apuntó que “eso no se va a producir en ningún caso”, y sobre el hecho de que Pedro Sánchez haya anunciado su intención de ser reelegido secretario general de los socialistas, aseguró que “gane quien gane” ese proceso, el PSOE tiene que dejar de hacer “de ministerio del maquillaje del PP” y dejar de ser alianza permanente del PP.

Montero también se pronunció sobre la reunión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con familiares de las víctimas del Yak-42. Dijo que el Ejecutivo no tiene que hacer sólo “gestos”, sino comprometerse a crear una comisión de investigación para que se esclarezcan los hechos y hacer posible así una “reparación social”.

