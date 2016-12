MONEDERO: “LA BUENA NOTICIA ES QUE LA DISCUSIÓN EN PODEMOS SE HA TERMINADO”

Google Plus

El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero consideró este jueves que el “espectáculo” que ha dado estos días su partido “se ha terminado” tras el perdón que pidió este miércoles el secretario general Pablo Iglesias, de forma que ahora la formación morada debe comenzar una “nueva etapa” que se materialice en la asamblea de ‘Vistalegre II’ del próximo mes de febrero.

Monedero se expresó de esta manera en declaraciones en un encuentro en Madrid con los militantes de Podemos que viven en el exterior.

Este fundador de la formación morada subrayó el carácter “apresurado” que ha caracterizado a su fuerza política desde que nació y destacó que también se ha generado “cierta ingenuidad al pensar que las discusiones en los medios podían ayudar”. "Ha sido al revés", remarcó al respecto.

A su juicio, “las discusiones en los medios lo único que han hecho ha sido ruido y los militantes no quieren ese ruido. El espectáculo que hemos dado no ha sido muy edificante y tocaba pedir disculpas”, en referencia a las disculpas pedidas por Iglesias.

Por último, Monedero quiso zanjar el debate interno en su partido al sostener que “la buena noticia es que la discusión se ha terminado” y demandó un Podemos que no se parezca a la “vieja política”.

