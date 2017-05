MOCIÓN. PODEMOS DICE QUE LA FECHA PARA DEBATIR LA MOCIÓN DEMUESTRA QUE "LO QUE ES URGENTE PARA ESPAÑA NO LO ES PARA EL PP"

- Dice a Sánchez que Podemos quiere “facilitarle” el camino para que el PSOE deje de “sostener” al PP. La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, dijo este martes, tras conocerse que la fecha fijada para debatir la moción de censura es el 13 de junio, que “lo que es urgente para España no es urgente para el PP” y criticó la “actitud” y las “intenciones” de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, porque, a su juicio, establece esa fecha en base a motivos puramente políticos.

Montero denunció que el Partido Popular haya hecho coincidir la fecha del debate de la moción con el trámite presupuestario en el Senado -al Pleno de la moción de censura también podrían acudir los senadores-, puesto que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ya se habrían aprobado previamente en la Cámara Baja.

Aseguró que el 13 de junio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofrecerá un discurso triunfalista dado que ya habrá aprobado las cuentas públicas. También insistió en criticar que tanto el PSOE como Ciudadanos actúen como “sostén” del PP, y aseguró que si los socialistas no presentan una moción de censura y votan ‘no’ a la moción de Podemos continuarían dando estabilidad al Ejecutivo de Rajoy.

“AQUÍ Y AHORA”

Montero, que habló con la presidenta del Congreso tras conocerse la fecha de la moción y le echó en cara que no se la comunicase previamente al candidato de la misma, Pablo Iglesias, dijo que la “urgencia es de aquí y ahora”.

Reiteró que “lo que es urgente para España no lo es para el PP” y sobre Rajoy afirmó que “quiere dejar pasar la tormenta” fijando la moción para el 13 de junio. Se remitió a los antecedentes y aseguró que tanto la moción de Felipe González (1980) como la de Antonio Hernández Mancha (1987) se debatieron a los pocos días de haber sido registradas.

Asimismo, indicó que quieren ponerle las cosas fáciles al nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para que consigan que su partido deje de ser el sostén del Gobierno y que por eso le han garantizado que si los socialistas presentan una moción de censura ellos retiraran la suya para apoyar la del PSOE.

