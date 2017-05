MOCIÓN. EL GOBIERNO VATICINA “LA CRÓNICA DE UNA MOCIÓN FRACASADA”

Google Plus

El portavoz del Gobierno, Íñigo de Méndez de Vigo, vaticinó este viernes que a partir del 13 de junio el Congreso de los Diputados será testigo de la “crónica de una moción fracasada”, refiriéndose al mecanismo reprobatorio presentado por Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Así lo expuso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde consideró que la moción de censura es “como el Guadiana”, porque “desaparece y aparece” como demuestra que “los señores de Compromís digan que no están de acuerdo”, que al someterse a votación sólo el 18% del censo total del partido la apoyara o que estén dispuestos a retirarla si el PSOE aprueba otra.

Por todo ello, apuntó que se trata de “la crónica de una moción fracasada”. Por ello, subrayó que el Gobierno no está preocupado por este tipo de iniciativas y sigue “trabajando” por España, como es “su deber”. “Lo esencial es preocuparse por los problemas de la gente y no distraernos en otras cosas”, remarcó.

Finalmente, recordó que la moción de censura en nuestra Constitución es “constructiva” y sirve para someter a “examen” al candidato, en este caso Pablo Iglesias. “Está bien que así sea, porque por fin nos enteraremos de qué quiere para España”, apostilló el portavoz del Ejecutivo.

