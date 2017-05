MOCIÓN. EL GOBIERNO DEFIENDE QUE “NO HAY RAZONES OBJETIVAS” QUE JUSTIFIQUEN LA MOCIÓN CONTRA RAJOY

Google Plus

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, defendió este viernes que no existen “razones objetivas” que justifiquen la moción de censura que el Grupo Confederal de Unidos Podemos registró esta mañana en el Congreso de los Diputados contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El también ministro de Educación, Cultura y Deporte hizo estas consideraciones en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de La Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros, apenas una hora más tarde de que Unidos Podemos presentase la moción.

“Es la vez que el Gobierno gobierna con el apoyo parlamentario más escaso de toda la democracia y, sin embargo, estamos haciendo cosas y los datos económicos y sociales son buenos”, expuso el portavoz del Gobierno, para llegar a la conclusión de que “no hay razones objetivas” que justifiquen esta moción cuando han pasado diez meses desde las últimas elecciones.

No obstante, remarcó que “respeta” que Unidos Podemos interponga esta moción, de la que reconoció no haber leído aún los fundamentos. Seguidamente puso el foco en el candidato de esta moción, Pablo Iglesias, de quien dijo que tiene un “problema” por haber perdido un millón de votos entre unos comicios y otros, además de convivir con sus “problemas internos”.

Concluyó, por tanto, que la formación morada “tiene derecho” a presentar una moción, pero advirtió de que debe ser “constructiva”. “Al final es un examen para quien se presenta y vamos a tener toda una novedad y es que vamos a poder escuchar a Iglesias haciendo propuestas positivas y viendo cuál es su visión de España”, ironizó.

