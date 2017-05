MOCIÓN. CS CALIFICA DE “SHOW” LA MOCIÓN DE IGLESIAS, QUE ES EL LÍDER “PEOR VALORADO POR LOS ESPAÑOLES”

El secretario general de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, dijo este jueves que la moción de censura de Unidos Podemos forma parte del “show semanal” que da esta formación en el Parlamento de la mano de un líder, Pablo Iglesias, que es “el peor valorado por los españoles”.

Gutiérrez afirmó en los pasillos del Congreso de los Diputados que no entiende esta moción de censura, que no va a prosperar en la Cámara, motivo por el cual su socio Compromís le demandó hoy que la retire a la espera de que Pedro Sánchez tenga capacidad ejecutiva en su partido, con el fin de abrir una vía de negociación.

Gutiérrez dijo que la moción forma parte del “show semanal” que realiza Podemos en el Congreso, que contará con un candidato, Pablo Iglesias, que es “el peor valorado por los españoles” y “que no tiene apoyo más que de los independentistas”.

El diputado de Ciudadanos insistió en que algunos políticos quieren “manifestar su show” y “ser foco mediático” con una moción “que no conduce a ningún sitio”.

