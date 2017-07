GÜRTEL. EL PP MINIMIZA EL IMPACTO DE LA COMPARECENCIA DE RAJOY: “AL DÍA SIGUIENTE SALDRÁ EL SOL”

La dirección del Partido Popular minimiza el impacto que tendrá mañana la declaración del presidente del Gobierno y de la formación, Mariano Rajoy, ante la Audiencia Nacional, esgrimiendo que “al día siguiente saldrá el Sol” y que el viernes se cerrará el curso político con un balance que pondrá en valor los logros económicos alcanzados.

En la cúpula nacional del PP son conscientes de la gran repercusión mediática que tendrá la comparecencia de Rajoy como testigo ante el tribunal que juzga la primera etapa de la trama 'Gürtel', al ser el primer presidente español en ejercicio que se ve en esta tesitura, pero lo quieren enmarcar en la “normalidad democrática” y creen que tras la tormenta llegará la calma.

Las fuentes populares consultadas se refieren a que tras la declaración de este miércoles por la mañana, Rajoy se centrará de lleno en ensalzar los datos económicos que respaldan su gestión. El jueves, presidirá en el Palacio de La Moncloa el acto de entrega de Medallas de Oro al Mérito del Trabajo, momento en el que podrá sacar pecho de los cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer semestre de 2017.

El viernes, Rajoy se enfrentará a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa que ofrecerá en el Palacio de La Moncloa para hacer balance de este curso político y en su intervención, que ha sido preparada de forma concienzuda, celebrará la buena marcha de la economía gracias a las reformas emprendidas y que ahora el país es un ejemplo en Europa.

Pese a que en Génova subrayan que el presidente está “totalmente tranquilo”, la intensa agenda que tiene con posterioridad a su declaración contrasta con la de los días previos a la misma, que ha estado totalmente despejada, hasta el punto de no presidir la reunión del Comité de Dirección de su partido el pasado lunes y ceder el testigo a la secretaria general, María Dolores de Cospedal.

No obstante, en el PP precisaron que su ausencia nada tenía que ver con la preparación de su declaración como testigo y adujeron razones de la agenda del presidente, que no siempre es pública. Según su entorno, no ha preparado “más de la cuenta” lo que dirá y se ha limitado a hacer un ejercicio de memoria para ayuda a esclarecer los hechos.

Acudirá a la Audiencia Nacional, sostienen estas fuentes, con disposición a “colaborar” con la Justicia contestando a “todas las preguntas” que le formulen, pese a que en el PP siguen pensando que “poco o nada puede aportar” a esta causa, ya que se le interrogará sobre unos hechos sobre los que “no tenía responsabilidad”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso