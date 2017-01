EL PP DICE SOBRE LA RENTA MÍNIMA QUE “NO TODO LOS SOCIALMENTE DESEABLE ES ECONÓMICAMENTE POSIBLE”

Google Plus

El PP dijo hoy sobre la renta mínima que promueve el PSOE que “no todo lo socialmente deseable es económicamente posible”, al tiempo que reprochó a socialistas que planteen medidas de este tipo mientras dicen no querer negociar los Presupuestos del Estado para 2017.

Rafael Hernando, portavoz de los populares en el Congreso, se refirió a esta cuestión en una rueda de prensa después de que una representación de su grupo parlamentario se reuniera en la Cámara Baja con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Respecto a la decisión del PSOE de impulsar en el Congreso la renta mínima, Hernando dijo que “no todo los socialmente deseable es económicamente posible” y que UGT y CCOO estiman que esta ayuda tendría un coste anual de unos 11.000 millones de euros.

QUE SALGA DEL “NO ES NO”

El portavoz popular también se refirió a que en estos momentos se prepara el proyecto de Presupuestos del Estado para 2017 y que “no tiene ni pies ni cabeza” que el PSOE hable de renta mínima tras decir que no negociará las cuentas para este año.

Además, destacó cómo los socialistas apoyaron el techo de gasto para este ejercicio y deben tener en cuenta también que la recaudación fiscal en España está 20.000 euros por debajo que la que existía en 2007, en referencia a que sería difícil costear una ayuda mínima.

Por este motivo, Hernando emplazó al PSOE a que, en vez de hacer determinadas propuestas, abandone el “no es no” a negociar los Presupuestos y entienda que si no hay cuentas en 2017 y se prorrogan las de 2016, las autonomías dejarán de ingresar unos 4.000 millones de euros.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso