PASCUA MILITAR. COSPEDAL AVISA DE QUE NO HAY “PARTICULARISMO” CAPAZ DE “QUEBRAR” UNA ESPAÑA “COHESIONADA” Y “PLURAL”

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, avisó este sábado de que no existe ningún tipo de “particularismo” capaz de romper la vocación que tienen los españoles de emprender proyectos “unidos” ni susceptible de “quebrar” la “continuidad histórica de España como nación cohesionada, abierta, vertebrada y plural”.



Así se pronunció Cospedal durante la ceremonia de la Pascua Militar, un acto celebrado en el Palacio Real, presidido por los Reyes y al que asistieron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general Fernando Alejandre, los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, y otras autoridades civiles y militares.

Cospedal comenzó su discurso agradeciendo al rey Juan Carlos I, cuya presencia fue una novedad en la Pascua Militar de este año, el papel que jugó durante su reinado para construir una España “democrática y moderna” a partir de “los pilares de la reconciliación, la convivencia y la concordia”.

Subrayó la “lealtad”, “vocación de servicio” y “permanente apoyo” del Jemad y de los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y destacó el “amor incondicional a España”, la “lealtad a la Corona” y el “sentido del deber” de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Tuvo un “recuerdo muy especial” para todos aquellos militares que han caído en acto de servicio y agradeció a los veteranos de las Fuerzas Armadas que su “vocación de servicio a España no termina nunca”.

“NACIÓN VERTEBRADA”

La ministra utilizó la conmemoración del quinto centenario de la expedición de Magallanes-Elcano para aseverar que aquel acontecimiento representó el nacimiento de España como una “aspiración de vocación global”.

Por esa razón, resaltó que España todavía posee “aquel caudal de energías” y “determinación” que marcó “para siempre” su “identidad”, al tiempo que destacó que el país ha recuperado su “tono vital”.

Celebró que los últimos 40 años en la historia de España son “irrepetibles” y representan una “suspiro en nuestra larga historia como nación”

Por todo ello, advirtió de que no existe ningún tipo de “particularismo” capaz de romper la vocación que tienen los españoles de emprender proyectos “unidos” ni susceptible de “quebrar” la “continuidad histórica de España como nación cohesionada, abierta, vertebrada y plural”.

“DESINFORMACIÓN” Y “NOTICIAS FALSAS”

La ministra dedicó una parte sustancial de su discurso a un aspecto de la seguridad de “especial importancia”: la “amenaza” que representan las “campañas de injerencia y desinformación” y el “uso delictivo del ciberespacio” para la defensa nacional y los españoles.

A su juicio, actualmente se asiste a un “nuevo campo de batalla” en el que la “influencia sobre la toma de decisiones del titular de la soberanía” –el pueblo español- es el “objetivo” de las acciones que sobre él se llevan a cabo.

Cospedal señaló que la “proliferación de desinformación” y “noticias falsas” tienen como objetivo “manipular la percepción del ciudadano” para “orientarla en favor de intereses de terceros divergentes de los nuestros”.

“No debemos llamarnos a engaño, esas injerencias externas sólo pretenden desestabilizar los países y llevarlos a un clima más propicio para intereses geopolíticos y geoestratégicos que no son los propios de las naciones afectadas”, advirtió.

Por ello, instó a “tomar conciencia de que no estaremos completamente seguros si no consideramos esta nueva forma de enfrentamiento como uno de los dominios más peligrosos” y, de este modo, llamó a combatirla de manera “conjunta” y “coordinada” con toda la “comunidad de inteligencia”.

COMPROMISO CONTRA “TIRANÍA”

La ministra evocó a los 2.469 militares que se encuentran actualmente en alguna de las 16 misiones internacionales en las que participan las Fuerzas Armadas españolas “custodiando y protegiendo nuestra esfera de libertad”.

“La protección de nuestros compatriotas comienza muy lejos de nuestros hogares. Hemos de iniciarla donde se incuban las amenazas que acechan a las naciones libres”, dijo.

Cospedal dejó claro que la participación de España en esas misiones con sus socios y aliados es su “carta de presentación” ante la comunidad internacional y la “expresión” de su compromiso con el “orden” y la “estabilidad”, de su “liderazgo en la lucha contra la tiranía en todas sus formas” y de su “solidaridad con los esfuerzos por preservar la paz en el mundo”.

Defendió que España es uno de los países europeos “más comprometidos” con las misiones internacionales en relación a su gasto total en defensa como lo demuestra su participación en todas las operaciones de la UE, “en casi todas” de la OTAN y en que mantenga una “presencia relevante” en las de las Naciones Unidas.

Ese compromiso, según Cospedal, fue reconocido en 2017 con la asunción del Mando de la Fuerza desplegada en las misiones de la UE de lucha contra el tráfico de seres humanos en el Mediterráneo y de entrenamiento en la República Centroafricana, y este año con el liderazgo desde este mes de enero del mando de la misión ‘EUTM Mali’.

OBJETIVOS 2018

La ministra también glosó los objetivos que España tiene por delante en 2018 en materia de defensa. En ese sentido, indicó la importancia de seguir desarrollando la Estructura Permanente de la UE (Pesco, por sus siglas en inglés), de la que, dijo, “no está reñida” con la participación española en la OTAN.

También afirmó que se continuará profundizando en el desarrollo del planeamiento de la Defensa, cuya fase de definición finalizará este año y explicó que se comenzará la ejecución de un nuevo ciclo que sustituya al que se puso en marcha en la década de 1990.

Por ello, anunció que ese nuevo ciclo inversor tendrá una vigencia de 15 años y tendrá como objetivo la “modernización”, la “actualización” y la “dotación” de las capacidades de las Fuerzas Armadas.

Esto le sirvió para reiterar su propuesta de poner en marcha una ley de financiación y sostenibilidad de las Fuerzas Armadas, una materia que consideró una “cuestión de Estado”.

Cospedal también lanzó un guiño a la necesidad de garantizar el “bienestar” de los militares y una “adecuadas condiciones de trabajo”. Para lograr tal fin, indicó que constituyen un “objetivo fundamental” la conciliación laboral y familiar, el apoyo a la movilidad y el fomento de la igualdad entre los hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas y anuncio el desarrollo de un estudio "serio" y "riguroso" para equiparar el salario del personal de los militares con el de policias y guardias civiles

A su vez, confirmó que se presentará durante la primera mitad de este año un Plan Integral de Orientación Laboral y durante el primer trimestre de 2018 el Plan General de Cultura y Concienciación de la Defensa.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso