CATALUÑA. TRES MIEMBROS DEL GOBIERNO DE CARMENA ASISTIRÁN A LA ASAMBLEA DE ZARAGOZA EN FAVOR DE UN REFERÉNDUM

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y el de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, asistirán mañana a la asamblea de cargos electos que ha convocado Podemos en Zaragoza para defender un referéndum acordado en Cataluña y criticar lo que consideran represión del Gobierno estatal contra la consulta del 1 de octubre.

Varias fuentes municipales consultadas por Servimedia informaron de que ésta será la representación de Ahora Madrid al acto que el partido que lidera Pablo Iglesias ha convocado este domingo en Zaragoza para defender un referéndum pactado en Cataluña y denunciar la "deriva represiva" de la que acusan al Gabinete de Mariano Rajoy.

Maestre es militante de Podemos, Sánchez Mato de Izquierda Unida (el coordinador general de esta formación, Alberto Garzón, también estará presente en Zaragoza) y Nacho Murgui es independiente y no figura en ninguno de ambas formaciones.

NO IRÁ CARMENA

Según las fuentes consultadas, el resto de miembros de Podemos que ocupan áreas de gobierno en Madrid no acudirán: ni el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo; ni el de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ni el de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto.

Tampoco asistirá la propia alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, otra independiente que no milita en ninguna formación política. Fuentes cercanas a la regidora madrileña eludieron precisar la razón de esta ausencia.

Por último, Servimedia pudo confirmar que en el acto de Zaragoza no estará presente la concejala presidenta del distrito de Arganzuela, Rommy Arce, más próxima a la corriente Ganemos que a Podemos. Esta edil fue la que aprobó ceder la sala municipal del entorno de Matadero al colectivo 'Madrileños por el derecho a decidir' para una conferencia en favor del referéndum, algo que finalmente prohibió el juzgado contencioso-administrativo número 3 de Madrid.

