MICAELA NAVARRO PIDE A ZAIDA CANTERA RESPETO A LOS QUE SÍ SON MILITANTES DEL PSOE

La dirigente del PSOE Micaela Navarro pidió este martes de forma expresa a Zaida Cantera, diputada del Grupo Socialista como independiente, "respeto" a las decisiones que tienen que tomar quienes sí son militantes del partido.

En los pasillos del Congreso de lños Diputados, Navarro no quiso pronunciarse sobre la reunión de un grupo de partidarios del ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez para pedirle que se presente a las primarias para intentar ser reelegido.

"Todos tenemos edad para saber lo que hacemos, ellos mismos", dijo, precisando a continuación que aún no está convocado el congreso socialista y que será más adelante cuando cada cual decida lo que quiere hacer y cómo. Añadió, no obstante, que también cada cual sabe "cómo se ayuda al partido y cómo no".

Ante las reiteradas preguntas, Navarro subrayó también que en su momento será el propio Sánchez quien tenga que tomar una decisión y que cada militante del PSOE tendrá que saber "administrar lo que hace y lo que dice", teniendo en cuenta "no perjudicar al partido", pero al mismo tiempo sin presuponer que una decisión u otra pretende esa finalidad.

"COMPAÑERAS PARLAMENTARIAS"

En ese punto, y dejando claro que no se refería a Sánchez, denunció que hay "compañeros" que parece que intentan ir "en contra de otros porque tengan otra opinión". En un principio no quiso dar nombres y se refirió a "los que escuchamos todos los días en los medios de comunicación".

Sin embargo, después se refirió a "compañeras parlamentarias, pero que no son militantes" y, en concreto, a Cantera, de la que dijo que respeta lo que tenga que decir como diputada, pero le pidió respeto por quienes sí tienen la potestad de decidir sobre cuestiones orgánicas del PSOE, que son sus militantes.

Cuando se trata de decisiones orgánicas, dijo, "no creo que alguien" que no pertenece a la estructura del partido sea "quien dice cuando se tienen que pronunciar" quienes sí son militantes. No quiso decir que esa actitud "perjudique" al PSOE "pero que le ayude, no".

