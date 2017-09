MÉNDEZ DE VIGO ESTÁ “SEGURO” DE QUE MERKEL NO GOBERNARÁ CON ALTERNATIVA POR ALEMANIA

Google Plus

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, se mostró este martes “seguro” de que la canciller de Alemania, Angela Merkel, no gobernará con el partido de ultraderecha Alternativa por Alemania (Afd), que vuelve a contar con diputados en el Bundestag.

En una entrevista en Tele5 recogida por Servimedia, el también ministro de Educación, Cultura y Deporte se refirió así a los resultados de las elecciones generales celebradas en Alemania, en las que el partido de Angela Merkel, la Unión Cristianodemócrata (CDU), se ha impuesto, con lo que la canciller alemana logra la reelección para un cuarto mandato.

“La señora Merkel ha ganado las elecciones con el 33% de los votos y no va a gobernar solo para el 33% de los que le han votado sino que intentará gobernar para todos”, dijo contraponiendo la actitud de la canciller a la del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que “solo gobierna para los secesionistas”.

Preguntado por si Merkel tendrá que gobernar con el partido ultraderechista Afd, Méndez de Vigo repitió en varias ocasiones que está “seguro” de que no será así.

