MÉNDEZ DE VIGO NIEGA ATAQUES INTERNOS A CIFUENTES: "NO HAY FUEGO QUE VALGA"

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, negó este viernes ataques internos desde dentro del Ejecutivo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. "No hay fuego que valga", respondió con contundencia a la posibilidad de que las filtraciones sobre ella obedezcan a "fuego amigo".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo respondió con un "evidententemente, no" a la pregunta de si la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es ese "fuego amigo" como origen de las filtraciones sobre los informes de la Guardia Civil que relacionan a Cifuentes con la financiación irregular del PP.

"Aquí no hay fuego que valga", sentenció, sino una decisión del PP y del Gobierno de luchar contra la corrupción y un partido "unido" y "satisfecho" de trabajar por los intereses generales con unos resultados que "acompañan".

Esos informes sobre Cifuentes sirvieron a Méndez de Vigo para poner el ejemplo de informaciones que duran "24 horas" porque el juez precisa después que no hay razones para imputar la comisión de delitos. En ese caso lo descartó porque no tenía "mucha solidez" y con ese ejemplo el portavoz respondió a la pregunta sobre las informaciones que apuntan al pago con dinero público de campañas autonómicas de Esperanza Aguirre y generales de Mariano Rajoy.

Aseguró que en el Consejo de Ministros no se habló de ese tema y subrayó que en las últimas semanas están apareciendo "muchas noticias sobre informes de unos y de otros" que pueden no ser más que "especulaciones" o "coincidencias".

En todo caso, añadió, el Gobierno estará siempre "a lo que diga el juez" y dejando trabajar a quienes tienen que investigar y dictaminar lo ocurrido, siempre guardando "cierta mesura y tranquilidad" ante informaciones que contribuyen a "crear titulares".

Méndez de Vigo se refirió también a la fecha solicitada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para declarar ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la trama 'Gürtel'. Subrayó en primer lugar que lo hará como testigo, es decir, como persona "ajena a la causa" a la que se convoca para saber "si conoce alguna cosa" sobre la materia que se investiga.

En la elección de la fecha solicitada por Rajoy, 26 o 27 de julio, solo ha pesado la existencia de un "hueco" para que el presidente del Gobierno pueda cumplir con ese requerimiento, ya que es el que deja libre su agenda internacional en los próximos meses.

El portavoz del Gobierno redujo a "reflexión personal" la posibilidad apuntada por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de habilitar herramientas legales para evitar las filtraciones a la prensa. Precisó, en todo caso, que las reformas legales hay que impulsarlas "después de haberlas meditado y consensuado" y nunca en caliente.

Al hilo de esa reflexión lanzó un llamamiento para respetar la libertad de información pero preservando la "mesura" a la hora de emitir juicios de valor y sobre la premisa de que son los jueces los que tienen la última palabra sobre sus investigaciones, y no "el resto de protagonistas" de una causa. Llamó, además, a respetar la presunción de inocencia como un derecho fundamental recogido en la Constitución.

