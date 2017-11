RAJOY VE “MEJORABLE” EL SISTEMA TERRITORIAL, PERO NO “PONERLO TODO PATAS ARRIBA”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró este martes abierto a modificar el sistema territorial, porque lo ve “mejorable”, pero no es partidario de “ponerlo todo patas arriba”.

En una entrevista en Cope recogida por Servimedia, Rajoy se remitió varias veces a la comisión de estudio sobre el modelo territorial impulsada por el PSOE, que empezará mañana en el Congreso como la antesala para iniciar en seis meses una reforma de la Constitución.

“Creo que en esta comisión podemos ver todas estas cosas e intentar que funcione mejor, pero creo que el Estado de las Autonomías actual garantiza bastante bien la igualdad y solidaridad entre españoles”, apuntó.

Sin embargo, el presidente reconoció que nunca ha sido partidario de hacer reformas de la Constitución salvo que se tenga “muy claro” el aspecto a modificar. Por ello, adelantó que no va a aceptar “de ninguna manera” que “la voluntad una minoría se imponga sobre la de la mayoría”.

Y por ello, apuntó que no admitirá cambios que rompan la unidad nacional, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles en derechos y deberes. “Yo estoy dispuesto a escuchar y hablar con todos”, pero “no dispuesto a ir contra la igualdad, la soberanía, de ninguna de las maneras”, porque “lo que es España lo decidimos todos los españoles y no solo una parte”.

El presidente del Gobierno indicó que la negociación está “abierta” en la comisión en el Congreso y ahí tienen derecho “a ir todos los grupos parlamentarios” y por eso espera que “vayan todos”, ya que ahora sólo están confirmadas las participaciones de PP, PSOE y Ciudadanos.

Rajoy afirmó que en esta comisión se va a hablar del modelo de financiación autonómica, pero adelantó que no cabe la posibilidad de estudiar para Cataluña un cupo fiscal como el navarro o el vasco, porque se trata de una cuestión que se acordó en 1978 y se incluyó y votó en la Constitución.

El presidente indicó que el “instrumento de solidaridad por excelencia” en España es el sistema de la Seguridad Social, porque las cuotas son “iguales” en cualquier territorio.

