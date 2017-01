DASTIS DESTACA QUE EL MEDITERRÁNEO SE ENFRENTA A “DESAFÍOS GLOBALES” QUE REQUIEREN “SOLUCIONES GLOBALES”

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, subrayó este lunes que el Mediterráneo es un región que se enfrenta a “desafíos globales” que requieren “soluciones globales”, por lo que instó a contar con los anhelos de sus ciudadanos para poner en marcha “proyectos que se hagan realidad”.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante su participación en el II Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, que se celebra hoy en Barcelona.

El ministro dejó claro que el Mediterráneo “no es sólo vecindad”, sino una “realidad geográfica” que es “pura interdependencia”. Explicó que la Unión por el Mediterráneo nació hace ocho años para hacer de la región un “espacio de estabilidad, paz y prosperidad compartida”.

Dastis afirmó que hay que apostar “con plena convicción” de que actualmente se necesita una Unión por el Mediterráneo “más unida”, al representar el “mejor espacio de desarrollo de relaciones intermediterráneas” en el que desarrollar el “diálogo y la cooperación regional”.

En ese sentido, apeló a la necesidad de trabajar por la “consolidación de la región” en un momento en que “corría el riesgo de quedarse al margen”. Dejó claro que la región se enfrenta a una serie de “desafíos globales” que requieren “soluciones globales”. Entre ellos, citó el yihadismo, la cuestión de los refugiados, la situación en Siria y Libia y el conflicto israelo-palestino.

A pesar de que estos asuntos no se abordarán en profundidad durante el cónclave de hoy, Dastis manifestó que este foro tiene ante sí dos nuevas tareas: desarrollar una hoja de ruta y abordar la cuestión de la juventud como “motor de desarrollo”.

Aseveró que supone una obligación situar como prioridades proporcionar más oportunidades a los jóvenes, “entendiendo mejor sus prioridades y explotando el potencial existente a ambos lados del Mediterráneo” y ofrecerles una “agenda positiva con igualdad de género inclusividad, movilidad profesional y empleo”.

El jefe de la diplomacia española se refirió a los elementos que deben configurar la hoja de ruta para la región: “diálogo político intenso y profundo”, desarrollo humano ligado a desarrollo sostenible –“y no valen distancias ni espacios. Nos afecta a todos por igual”- e integración regional, “asignatura pendiente” de este espacio geográfico.

“Estas propuestas no serán efectivas si no llegan a los ciudadanos. Hay que contar con ellos. Por ello, necesitamos proyectos que se hagan realidad”, sentenció.

Por último, comentó que “sin una buena dosis de ambición y una visión que no sólo incluya desafíos sino oportunidades, no abriremos la región al futuro”.

