RIVERA INSISTE EN QUE BUSCARÁ UNA MAYORÍA PARA LIMITAR LOS MANDATOS DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, insistió este sábado en que buscará una mayoría parlamentaria alternativa para limitar por ley los mandatos del presidente del Gobierno si el PP incumple ese punto de su acuerdo de investidura.

En una entrevista en Cope recogida por Servimedia, insistió en esa reforma de la Ley del Gobierno, se presentará el lunes y se debatirá en el pleno del Congreso de los Diputados cuando lo permita el cupo de iniciativas de Ciudadanos y se aprobará definitivamente probablemente el próximo año.

Denunció que el PP “no tiene palabra” y los acuerdos que no le gustan no los cumple, pero en ese caso, reiteró, Ciudadanos buscará una mayoría alternativa para aprobar esa reforma.

Subrayó, en ese sentido, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, “ha tenido que tragar” con esa misma limitación, y el PP la ha apoyado también en Andalucía, y por ello llamó a ese partido a “dirimir sus diferencias internas” y aclarar por qué en unos sitios la apoya y en otros no.

