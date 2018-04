MÁSTER. MAROTO APUNTA QUE SÁNCHEZ TAMBIÉN LLAMA “MÁSTER” A SU CURSO DE POSGRADO

El vicesecretario general de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, apuntó este jueves que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también usa la terminología “máster” para referirse a un título de posgrado que cursó en el IESE y que de manera técnica y oficial no lo es.



“El señor Sánchez llama máster al mismo curso de posgrado que cursé yo. En mi caso lo he llamado por su nombre, Programa de Liderazgo en Gestión Pública (PLGP), en la web oficial del Congreso. Sirva esto solo a título de aclaración”, expuso Maroto en un comentario que publicó en su perfil oficial de Twitter.

Previamente, explicó que “sí” hizo un “curso de posgrado o máster” cuyo nombre “oficial” es Programa de Liderazgo en Gestión Pública (PLGP), aunque a su juicio “la traducción como máster no es la adecuada”. Estas precisiones las realizó después de que en una entrevista en la Ser fuese cuestionado por el hecho de que en la página web del PP aparezca que tiene un “máster” mientras que en la del Congreso de los Diputados se indica que es un PLGP en el IESE.

No obstante, este mediodía se modificó el currículum de Maroto en la web del PP y ahora aparece que posee un “PLGP del IESE en Gestión y Administración Pública”, algo que ya aparecía en la página oficial del Congreso de los Diputados.

Fuentes próximas a Sánchez consultadas por Servimedia restaron importancia a este curso, que sí consta en el currículum que entregó al Congreso en sus tres legislaturas, hasta el punto de que en la web oficial del PSOE no aparece que lo haya realizado.

“Para ser exacto, lo que le he dicho a Pepa Bueno es que sí hice un curso de posgrado o máster cuyo nombre oficial es PLGP. Y así figura en la web del Congreso. Sin más”, quiso zanjar Maroto, que un ‘tuit’ anterior opinó que “la traducción como máster no es adecuada” a pesar de que suela emplearse coloquialmente para este tipo de estudios superiores de posgrado.

Estas aclaraciones se producen después de que esta mañana se le preguntase si estaba en posesión de un título de máster, tal y como recoge la web del PP, a lo que contestó que su título de posgrado es un Programa de Gestión y Administración Pública y así consta en la “página oficial” donde se publica el currículum de los diputados, esto es, la del Congreso.

“Es una especie de grado de máster, pero se llaman programas oficiales del IESE”, insistió el vicesecretario popular, para quien este asunto “no tiene ningún misterio” y aunque “haya gente que traduce eso como máster”, como ocurre en la página web del PP, es “erróneo”.

La polémica se originó a raíz de las preguntas sobre el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ante las informaciones periodísticas que apuntan que hubo irregularidades para la obtención del título, algo que ella niega.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso