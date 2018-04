A MAROTO LE CUESTA CREER QUE UNA UNIVERSIDAD CONCEDA UN TÍTULO A ALGUIEN QUE NO REÚNA LOS REQUISITOS

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, aseguró este lunes que le cuesta creer que una universidad conceda un título de máster a una persona que no reúna los requisitos académicos y expresó su confianza en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que está siendo cuestionada por la obtención de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos.



En declaraciones en RNE recogidas por Servimedia, el dirigente del PP aprovechó para trasladar su confianza a Cifuentes y dijo que una de las cosas que más le gustan de la mandataria madrileña es “su discurso sobre la transparencia” y que es “una política de raza” por la que “me quito el sombrero”.

“Todo lo que he conocido de ella me inspira confianza”, destacó Maroto, quien recordó que Cifuentes tendrá la oportunidad de explicar lo ocurrido en una comparecencia en la Asamblea de Madrid. “El título existe. Además, ella ha aportado la documentación al respecto”, dijo.

Tras recordar que la dirección nacional del Partido Popular ha dado su respaldo a la presidenta madrileña, indicó que le cuesta mucho creer que una universidad “conceda un título a una persona si no reúne todos los requisitos”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso