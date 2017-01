MARGARITA ROBLES RESPALDA QUE LA FISCALÍA INVESTIGUE LAS DECLARACIONES DEL EXSENADOR VIDAL

Google Plus

La magistrada y diputada del PSOE por Madrid, Margarita Robles, afirmó este lunes que la Fiscalía tiene la “obligación de investigar” las declaraciones del exsenador de ERC Santiago Vial, porque objetivamente éstas se produjeron.

En los pasillos del Congreso, Robles señaló que “cuestión distinta es que esas declaraciones se corresponden o no con la realidad.” “Yo tengo bastante dudas”, reconoció.

En este sentido, defendió que “la Fiscalía está cumpliendo su papel” y cumpliendo con su labor “para que no haya ni la más mínima duda”, máxime “en un momento tan importante como el que se está viviendo en Cataluña”.

“La Fiscalía tiene que llegar hasta el final y comprobar que esos hechos no se corresponden con la realidad”, añadió Robles sobre la investigación del Ministerio Público de las palabras de Vidal, en las que aseguró que la Generalitat había obtenido de manera ilegal los datos fiscales de los catalanes.

