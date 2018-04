MARGALLO PIDE “NO CONDENAR SIN ESCLARECER ANTES QUE SE HA COMETIDO UNA IRREGULARIDAD”

El exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación José Manuel García Margallo reflexionó este jueves que “no se puede condenar a una persona –en este caso a Cristina Cifuentes– sin esclarecer antes que se ha cometido una irregularidad”, porque se incurre en una “injusticia notoria”.



En los pasillos del Congreso, el diputado del PP se mostró partidario de “actuar con un juicio y no con un prejuicio”. “Vamos a ver cuál de las versiones contradictorias prevalece y cuál es la decisión que toma el partido”, afirmó.

Aseguró que el PP pensará en qué lo “más conveniente” para los intereses de los ciudadanos a la hora de tomar una decisión que, en este caso, dijo que corresponde al presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy.

“Ni mantengo ni no mantengo la confianza porque no conozco los hechos y procuro no opinar”, señaló sobre el escándalo que planea en torno al Máster en Derecho Autonómico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que dijo no conocer “excesivamente”.

Preguntado si en la misma situación hubiese dejado el cargo, indicó que no lo sabe porque no le ha ocurrido algo similar, aunque reconoció que “probablemente”, y aunque se hubiese considerado “absolutamente inocente”, habría valorado si su continuidad era “buena o no” para el PP.



