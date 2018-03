MANUELA DE MADRE, DEMETRIO MADRID Y ENRIQUE BARÓN RECOGEN LOS PREMIOS MANUEL MARÍN

El PSOE entregó este domingo la primera edición de los Premios Manuel Marín, que les fueron concedidos a Manuela de Madre, Demetrio Madrid y Enrique Barón.



El acto tuvo lugar en la clausura de la Escuela de ‘Buen Gobierno’ que los socialistas han celebrado estos días en Madrid. Bajo la batuta de Iratxe García, la presidenta de los parlamentarios socialistas en Bruselas, se fueron entregando estos galardones –estatua de Miguel Isla- ante la mirada emocionada de la familia de Marín. Los reconocimientos a la figura del expresidente del Congreso y ex secretario de Estado, que falleció el 4 de diciembre, provocaron las lágrimas de su viuda, Carmen Ortiz, y de sus hijas.

Manuela de Madre recogió el Premio Manuel Marín a la Trayectoria Municipal de manos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La exdirigentes del PSC reivindicó el orgullo socialista porque “no se puede hacer música sin el pentagrama, somos eso, no se puede construir ningún tipo de música sin contar con el partido de los socialistas”.

Dde Madre dijo que ser socialista nunca ha sido “fácil ni guay” y comentó que "el PSC está pasando momentos de mucha, mucha dificultad” y que a los de socialistas catalanes “siempre nos toca ser el jamón dulce del bocadillo, siempre estamos en medio".

Por su parte, de manos de Joaquín Almunia, Demetrio Madrid, el único presidente socialista de Castilla y León, recogió el Premio Manuel Marín a la Trayectoria Autonómica. En su intervención, destacó el orgullo de recoger este premio e indicó, para júbilo de los presentes, que Pedro Sánchez tiene "todo el respaldo como ningún secretario general ha tenido". Y le pidió: “No vuelvas a dimitir nunca hasta que no estés tres legislaturas como presidente del Gobierno”.

Por último, Enrique Barón, que recogió el reconocimiento a su Trayectoria Parlamentaria de manos de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, hizo una defensa de la reforma de la Constitución y el papel de los socialistas en la creación de la Carta Magna de 1978, hasta el punto que destacó que son los únicos que siguen de los que participaron en su confección.

Por último, Barón hizo una reflexión que provocó los aplausos de los presentes: “Yo creo que no hay que dar consejos de vieja guardia, lo que hay que hacer de cara a los que están en primera línea es ayudarles y colaborar. Pedro, si me necesitas, llámame”.

Al finalizar la entrega, la viuda de Marín agradeció el gesto al PSOE, tras recibir de manos de Pedro Sánchez una escultura como las de los galardonados como premio honorífico.



