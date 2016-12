JOSÉ MANUEL LÓPEZ: “SI NO SEPARAMOS LAS CARAS DE LOS PROYECTOS AL FINAL GANA EL TELEVISIVO DE MADRID”

- Dice que su cese es un “tic de la vieja política” y lamenta que "esto se tendría que hacer de otra manera”. El exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, consideró este jueves que si no se separan “las caras de los proyectos” al final ganará “el televisivo de Madrid”, es decir, el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, al poner así en valor la defensa del secretario Político del partido, Iñigo Errejón, que aboga por la fórmula de votar primero los proyectos y luego las caras que lo van a representar de cara a la Asamblea Ciudadana que Podemos celebrará en febrero.

López se expresó así en declaraciones a RNE, recogidas por Servimedia, un día después de que los diputados de Podemos en Madrid ratificaran su destitución como portavoz en la Asamblea por un sólo voto (14 frente a 13) y nombraran en su mismo puesto a la anticapitalista Lorena Ruiz-Huerta.

Sobre el vídeo que lanzó este miércoles Iglesias, en el que pidió perdón a los inscritos del partido tras la pugna interna entre ‘pablistas’ y ‘errejonistas’ y en el que alertaba de la fractura de Podemos si continúan aireando sus opiniones en los medios y en las redes sociales, López afirmó que, aunque sí hay diferencias en las formas de ver el proyecto, “no creo que estemos en la fractura, ni mucho menos”.

Reiteró que su cese es un “tic de la vieja política” y consideró que ahora lo que hay que saber gestionar en Podemos es la pluralidad “para que se vea representada permanentemente”. “En el fondo todos vemos que esto se tendría que hacer de otra manera”, dijo tras explicar sus conversaciones con Pablo Iglesias y con Iñigo Errejón y recordar que lo que salió derrotado en la consulta sobre el sistema de votación que se implantará en Vistalegre fue el plebiscito.

“Si no separamos las caras de los proyectos al final gana el televisivo de Madrid”, aseguró al referirse, aunque sin mencionarlo, al secretario general de Podemos. También cargó contra el secretario de la Organización de Podemos, Pablo Echenique, de quien consideró que se debería haber mantenido “al margen” tras posicionarse de manera muy explícita en la campaña de Twitter contra Errejón, bajo el ‘hashtag’ #IñigoAsiNo.

“NO ES MOMENTO DE ABATIRSE”

Sobre su cese manifestó que “no es momento de abatirse”, sino que el partido “pare, piense y mire más a la externa”. También afirmó que la formación morada ha de hablar de integración por la mañana “y por la noche saber ejecutarla”.

“Voy a apoyar eso de cara a Vistalegre. La clave ahora es mirar hacia afuera, no podemos estar mirándonos el ombligo. Tenemos que pensar en el país y no tanto en nosotros”, continuó.

Explicó que el actual secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, no le ha dado las “razones profundas” de su cese, y consideró que una vez que ya está cesado “hay que mirar adelante”.

Reconoció las bondades de su trabajo hasta ahora en la Asamblea de Madrid como portavoz de Podemos, dijo que la propia Cristina Cifuentes “ha reconocido que somos oposición” y defendió que va a seguir trabajando en Madrid “como hasta ahora”.

