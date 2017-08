(VÍDEO) EL PSOE NO SE MUEVE Y MANTIENE SU “ROTUNDA” OPOSICIÓN A LOS 'VIENTRES DE ALQUILER'

(AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de los medios en el teléfono 686451665). La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, asegura que en el partido tienen una posición “muy rotunda” contraria a una posible regulación de los 'vientres de alquiler', por lo que no entrarán en ningún tipo de negociación sobre esta cuestión.

“La posición la definimos no en la Ejecutiva, sino en el 39 Congreso, que es un momento en el que se fijan posiciones que tienen una vocación de permanencia y de universalidad en nuestro partido”. Y allí, “los números salieron claramente a favor de la no regulación”, sentenció Narbona en una entrevista con Servimedia.

La exministra afirmó que la posición del PSOE es “así de rotunda” y, aunque se abre a que hay quien “pueda tener opinión distinta”, éstas no dejan de ser “opiniones”, porque “la posición del PSOE desde el 39 Congreso es no a la regulación de los vientres de alquiler”.

De esta manera los socialistas se cierran a cualquier negociación que emprenda Ciudadanos en el Congreso sobre esta cuestión, después de que el partido que lidera Albert Rivera adelantara que la reforma del mercado laboral y la ‘gestación subrogada’ serán dos de sus prioridades legislativas en otoño.

Ante este hecho, la presidenta del PSOE reconoció que le gustaría que Rivera tuviera esa “beligerancia” en una cuestión que, sabedora de que “nada tiene que ver” con esta, en su día él también defendió y llegó incluso a plasmar en el acuerdo que firmó para una posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Narbona aludía al llamado ‘impuesto al sol’, cuya derogación incluyó Ciudadanos en el acuerdo con el PSOE, pero ahora, “por razones que no comprendemos”, tal “derogación no fue posible por la posición contraria” de Rivera y su grupo parlamentario.

A este respecto, no comparte el “deseo” de Cs de regular los 'vientres de alquiler' porque se presenta como algo que no pueda ser objeto de tráfico pagado porque, a su entender, “pensar que eso se puede hacer de una manera altruista y regulada por el Gobierno no es creíble”.

En este sentido, Narbona recordó que las explicaciones “más rotundas” sobre la posición del PSOE las ofrece la secretaria de Igualdad y actual ‘número cuatro’ del partido, Carmen Calvo, y que pasa por el “no a la mercantilización del cuerpo de las mujeres”.

Para ello, Calvo recuerda, según Narbona, que en “este tipo de prestación de servicios” se utilizará el cuerpo de “mujeres pobres y de países muy pobres”, por lo que desde “una lectura socialista, de defensa de la igualdad y la dignidad”, se trata de “un elemento rotundo para seguirnos oponiendo a que se intente regular una actividad que creemos que significa una mercantilización del cuerpo de la mujer”.

