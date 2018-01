CATALUÑA. EL SUPREMO MANTIENE A JUNQUERAS EN PRISIÓN PORQUE HAY “RIESGO RELEVANTE” DE REITERACIÓN DELICTIVA

El Tribunal Supremo acordó este viernes que el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras siga en prisión, al existir un “riesgo relevante” de que siga promoviendo la rebelión contra el Estado por la que se le investiga junto a otros dirigentes independentistas.



Así lo acordaron por unanimidad los magistrados de la Sala de lo Penal Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge, que son los que han analizado el recurso de Junqueras que se expuso el jueves en una vista en el Supremo.

En esta vista, el exvicepresidente de la Generalitat dijo ser un “hombre de paz” y pidió ser excarcelado porque defiende la “vía dialogada” para superar la crisis en Cataluña. Por el contrario, la Fiscalía y Vox pidieron que el acusado siguiera en prisión, al considerar que existe riesgo de que vuelva a delinquir.

En este sentido, el auto conocido este viernes, del que ha sido ponente el magistrado Colmenero, concluye que “la probabilidad de reiteración delictiva no solo depende de las condiciones externas, sino de la actitud del sujeto”. Se destaca así que la “probabilidad” de que se promuevan en Cataluña “movilizaciones” contra la legalidad depende “en una parte importante de la conducta” de Junqueras.

“EL PROYECTO SUBSISTE”

Se argumenta que esto es así porque el líder de ERC es ahora “candidato a la Presidencia”, a lo que se suma que “el proyecto político subsiste y el recurrente no lo ha abandonado”, en referencia a la constitución en Cataluña de una república independiente.

“La vía para alcanzar el objetivo propuesto (la independencia unilateral)”, se afirma en la resolución, “en la línea mantenida hasta ahora, tampoco consta que haya sido abandonada. Y el seguimiento de la misma ya ha conducido a los hechos que son investigados en esta causa. De todo ello se desprende un riesgo relevante de reiteración en la misma conducta delictiva”.

El auto apunta que defender la opción política de independencia de Cataluña es legítimo, ya que la Constitución admite la defensa de cualquier posición política, pero ha de propugnarse sin cometer delito alguno. Los magistrados sostienen que el proceso legal que afecta a Junqueras no se ha iniciado para perseguir la disidencia política ni la defensa de una opción independentista, por lo que “no puede hablarse de presos políticos”.

Además, los magistrados analizan si Junqueras ha podido cometer indiciariamente un delito de rebelión o sedición, respecto a lo que se afirma que, aunque no consta que el recurrente haya cometido personalmente actos violentos, “mediante la defensa pública de la independencia unilateral” ha incitado a desobedecer la legalidad y haciendo previsible enfrentamientos que generaran violencia.

Sobre cómo puede afectar a la situación penal del exvicepresidente catalán que sea diputado electo, el auto apunta que el ejercicio de algunos cargos políticos no supone la impunidad y que el líder de ERC sabía de su situación legal cuando se presentó a los comicios autonómicos del pasado 21 de diciembre.



