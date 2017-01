EL PSOE MANTIENE SU “RECHAZO INICIAL” A LOS PRESUPUESTOS PESE A LA INSISTENCIA DEL GOBIERNO

Google Plus

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, aseguró este martes que los socialistas mantendrán su “rechazo inicial” a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presente el Gobierno, a pesar de la “insistencia” del Ejecutivo en querer negociar con ellos.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Hernando comentó que había seguido con “muchísima atención” las palabras de su homólogo en el PP, Rafael Hernando, sobre contactos entre las dos formaciones.

En este sentido, el dirigente socialista aclaró que se trata de “conversaciones en general” que ha habido sobre los reales decretos que se aprobarán en el Pleno de esta tarde (cláusulas suelo, bonos social y garantía juvenil) pero que “sobre Presupuestos no las ha habido y, previsiblemente, no las va a haber”.

Hernando mostró compresión por la “insistencia” que manifiesta el PP para acordar con el PSOE las cuentas públicas, pero recordó que presentarán una “enmienda a la totalidad” y que, si el texto del Gobierno supera ese trámite, intentarán ganar enmiendas “parciales, mediante votación”, pero “no negociar” con el Ejecutivo, “sino con el apoyo de muchos grupos parlamentarios”.

“Lo previsible es que metamos esa enmienda (de totalidad) e intentemos ganarla”, por lo que consideró que no habrá presupuestos salvo que el Gobierno encuentre apoyo en “otros grupos”.

“A pesar de la insistencia, vamos a mantener nuestro rechazo inicial a los Presupuestos y tendrá que ser el Gobierno quien busque otros apoyos para sacarlos adelantes”, resumió el portavoz socialista.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso