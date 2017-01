EL PSOE PIDE MANTENER EL EQUILIBRIO ENTRE CONSUMIDORES Y BANCOS PARA LAS ‘CLÁUSULAS SUELO’

El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso de los Diputados, Pedro Saura, insistió este lunes en mantener el equilibrio entre los consumidores y las entidades financieras para las ‘cláusulas suelo’. “Se tiene que aprobar un real decreto ley que busque ese equilibrio, para que se devuelvan las cantidades cuanto antes”, afirmó.

Lo dijo en declaraciones a los periodistas en la Cámara Baja tras haber mantenido una reunión con varias asociaciones de consumidores después de que el Gobierno estudiara un código de buenas prácticas para agilizar las devoluciones de las cantidades cobradas de más por las 'cláusulas suelo', que finalmente tumbó el PSOE.

“Estamos a la espera de una propuesta para valorar”, indicó Saura en declaraciones a los periodistas, ante la duda de si esta aprobación podría producirse en la reunión del Consejo de Ministros de este próximo viernes.

Saura explicó que han planteado al Gobierno que todas las entidades se puedan adherir al procedimiento extrajudicial y piden que se “respete el equilibrio entre los consumidores y las entidades financieras”.

“Pensamos que se tiene que aprobar un real decreto ley que busque ese equilibrio, para que se devuelvan las cantidades cuanto antes” y se produzca “sin ningún tipo de quita” y “que no conlleve ningún tipo de recargo”, y apuntó que eso se tiene que hacer en una tramitación parlamentaria de real decreto ley, que se abra al debate de resto de grupos.

Explicó además que un acuerdo con el Gobierno sobre las ‘cláusulas suelo’ no va a condicionar la retirada por parte de los socialistas de la enmienda a la totalidad de los Presupuestos.

“No tiene nada que ver. El Grupo Parlamentario Socialista va a presentar una enmienda a la totalidad” de los PGE, porque, entre otras razones, “el 40% de los Presupuestos son las pensiones y no estamos de acuerdo con la subida de pensiones”, manifestó.

Después de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, haya propuesto la mediación entre la banca y los afectados por las ‘cláusulas suelo’ para no colapsar los juzgados, Saura esperó a ver la “letra pequeña” de este planteamiento. Aun así, dijo que los consumidores “siempre tienen la última palabra” y han de tener también la posibilidad de ir a la vía judicial.

