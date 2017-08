MAÍLLO (PP) PIDE "PRUDENCIA" ANTE EL CIS Y ALERTA AL PSOE DEL RIESGO DE FUTURA "DEPRESIÓN"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, se mostró partidario este sábado de analizar "con prudencia" los datos del último barómetro electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y alertó al PSOE del riesgo de acabar en "depresión" si sus expectativas no se corresponden con la realidad de las urnas.

En un acto en Alicante, Martínez-Maíllo aseguró que las encuestas del CIS, como las demás, no hay que "despreciarlas" pero tampoco "magnificarlas", como cree que está haciendo el PSOE.

Los socialistas mejoran su estimación de voto, según ese último barómetro, y desde la dirección liderada por Pedro Sánchez consideran que es la constatación de su remontada. Martínez-Maíllo cree que en el PSOE están construyendo "pequeños castillos en el aire" que al derrumbarse pueden conducir "a la melancolía, cuando no a la depresión".

En su opinión, hay que "tomar nota" de esos datos, "desde la humildad", y teniendo en cuenta que el Gobierno, a diferencia de otros, no está pensando en elecciones ni en sus electores, sino en todos los ciudadanos, "que no es lo mismo".

"No es momento de rendir cuentas. Se rinde cuentas al final", aseguró, y eso será en 2020, porque el objetivo del Gobierno y del PP es agotar la legislatura.

El dirigente del PP alertó además a quienes celebran los datos del CIS de que ya hubo sondeos "parecidos" y después "todos sabemos lo que pasó" en las elecciones, con una mayoría "muy importante" de su partido sobre los demás. Por tanto, concluyó, "no es momento ahora de sacar conclusiones exageradas".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso