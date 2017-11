MADRID. MAESTRE ANUNCIA “ACCIONES JUDICIALES” EN LOS PRÓXIMOS DÍAS CONTRA HACIENDA

Google Plus

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, avanzó este lunes que en los “próximos días” se van a iniciar “acciones judiciales” contra la decisión del Ministerio de Hacienda y Función Pública de supervisar las cuentas públicas del consistorio que dirige Manuela Carmena.

Maestre no concretó qué tipo de iniciativa, pero subrayó a las puertas del Congreso de los Diputados que están “trabajando en las acciones judiciales para recurrir”, como ya han hecho en anteriores ocasiones, las disposiciones a las que les obliga el Departamento que dirige Cristóbal Montoro porque no las comparten.

En un acto para respaldar una proposición de ley de modificación de la regla de gasto, la portavoz municipal subrayó que el Ayuntamiento “nunca ha incumplido deliberadamente la ley”, sino que “hay una discrepancia importante en cuál debe ser el cálculo de la regla de gasto”.

Sostuvo que las medidas judiciales se ciñen a que en el Ayuntamiento creen que hay “formas alternativas que son estrictamente legales” para calcular el gasto y por ello recurren, como también hicieron en mayo con los acuerdos de no disponibilidad.

Por otra parte, Maestre confirmó que mañana presentará las medidas “extraordinarias” reclamadas desde Hacienda, en cumplimiento del plazo concedido desde el Departamento de Montoro para controlar el gasto, así como que están “trabajando en la enmienda del plan económico financiero que requiere Hacienda”.

