MADRID. ERREJÓN CONFIRMA QUE SE PRESENTARÁ A LAS PRIMARIAS PARA SER EL CANDIDATO DE PODEMOS A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Google Plus

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, confirmó este lunes que está “cocinando a fuego lento” su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que se presentará a las primarias del partido, que desde la dirección estatal de Podemos quieren que se celebren “cuanto antes”.



Indicó, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, que está desde hace bastante tiempo “cocinando a fuego lento”, como a su parecer “se cocinan los grandes platos”, esta candidatura para “generar confianzas y certezas” en la Comunidad de Madrid y tratando de recomponer la “confianza” que se ha “roto” en sociedad madrileña tras la polémica por el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Agradeció el “respaldo” de la Ejecutiva de Podemos, que hoy le urgió para que se presente ya como candidato a la Presidencia de la comunidad y para que se celebren “cuanto antes” las primarias en la autonomía madrileña. “Estamos todos de acuerdo, y en eso no hay la menor duda, en que si los plazos se aceleraran vamos a estar a la altura”, subrayó.

A este respecto, confirmó su candidatura a la Comunidad de Madrid. “Es prácticamente un secreto a voces cuando todos los compañeros y compañeras aprovechan cada acto para decir lo bueno que sería y el proyecto que podríamos construir en la Comunidad de Madrid. Hay poco por confirmar al respecto de que yo esté trabajando para construir y para ser decisivo en la alternativa en Madrid”, dijo el exportavoz del partido.

Sobre la decisión de la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, de presentarse también a estas primarias, Errejón alabó el “buen trabajo” que está llevando a cabo en la comunidad y afirmó que le gustaría que ella también formara parte de un “proyecto alternativo” en Madrid.

Enfatizó el trabajo con “pasos seguros” para construir su candidatura y rechazó dejarse llevar por las circunstancias mediáticas, aunque subrayó la “crisis grave de gobierno” que se está desarrollando en Madrid a propósito de la supuesta falsificación de un máster de Cifuentes que podría llevar a “precipitar” la convocatoria de esas primarias en Podemos.

De hecho, este miércoles se reunirá la dirección madrileña de Podemos para debatir acerca de la situación en la capital. Errejón no confirmó su asistencia a este encuentro porque no forma parte de ese órgano, al que le han preguntado si va a asistir “por cauces informales”. “Me parece bien que la dirección autonómica se reúna y discuta los plazos sobre cómo construir la alternativa”, aseguró, para seguidamente restarle importancia a la celeridad sobre la que se están sustentando los hechos en la comunidad y prefirió que la alternativa de Podemos se construya fuera de los focos de las cámaras.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso