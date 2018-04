MADRID. PODEMOS DICE A RIVERA QUE "NI CIUDADANOS PUEDE SOSTENER YA AL PEOR PP"

La portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, advirtió este viernes al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de que ni siquiera su formación puede sostener ya "al peor PP" que representan Cristina Cifuentes o Mariano Rajoy.



Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser preguntada por las últimas informaciones publicadas

sobre el máster de Cifuentes en la Universidad Reu Juan Carlos, después de que el director de ese curso haya reconocido que el acta exhibida por la presidenta de la Comunidad de Madrid fue "reconstruida" y de que una de las profesoras haya denunciado que falsificaron su firma y que nunca la evaluó.

Montero juzgó "evidente" que Cifuentes no puede permanecer "un solo minuto más" al frente de la Comunidad de Madrid y que Ciudadanos "sirve para sostener al peor PP en las instituciones". Sin embargo, después de este caso, apuntó, "esto ya no lo aguanta ni Ciudadanos".

Expresó por ello su deseo de que Rivera "rectifique" y permita que Cifuentes sea desalojada de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y se plantee hacer lo mismo con Rajoy en vez de "presentar con él" unos Presupuestos Generales del Estado que implican más recortes de servicios públicos y profundización de las desigualdades.

"No es tolerable para Madrid ni para España" tener al frente de sus más importantes insitituciones a un partido "corrupto capaz de montar este lío con tal de intentar que sus mentiras no salgan a la luz", incluso "burlándose" de millones de estudiantes que hacen todos los días un esfuerzo para sacar adelante sus estudios.

Ante esta situación "no hay soluciones de medias tintas", dijo a Rivera, lanzándole una interpelación directa para que respalde o al menos se abstenga en la moción de censura que ha presentado el PSOE contra Cifuentes. Se dirigió también al PSOE para que "tome nota" y extienda ese ejemplo al Congreso de los Diputados para echar a Rajoy del Gobierno.

Montero quiso además lanzar un "mensaje de respeto" a la universidad y a la educación públicas, limitando a las personas concretas que hayan "colaborado" con Cifuentes o que hayan "falsificado" notas o documentos la necesidad de rendir cuentas, y denunciando "el desastre y la desfachatez" del PP al intentar convertir la universidad pública "en otro nuevo centro de chanchullos".



