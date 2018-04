MADRID. IGLESIAS ACUSA A CS DE PERMITIR QUE EL PP SIGA GOBERNANDO "PARA EVITAR ACABAR EN LA CÁRCEL"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, acusó este viernes a Ciudadanos de seguir apoyando gobiernos del PP tanto en Madrid como en el resto de España que ya no están interesados en gobernar, sino solo en mantener sus cargos para "evitar acabar en la cárcel".



En los pasillos del Congreso de los Diputados, Iglesias subrayó que aún queda una pregunta sin responder sobre el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que la coloca "en una situación insostenible", y es dónde está su trabajo final de máster.

Aunque tendría que haber rastro de ese trabajo en correos electrónicos y un ejemplar presentado en la Universidad, es "evidente que no está", y eso en sí mismo es "una humillación" para todos los alumnos que se esfuerzan en sacar adelante sus estudios y ven cómo "si eres del PP los títulos te los regalan sin presentar siquiera el trabajo".

Considera que eso es "una vergüenza" y da una imagen de la Comunidad de Madrid que "no se la merecen" los ciudadanos madrileños. Además, alertó de que "no podemos consentir" que la universidad pública esté "marcada" por la sospecha de que "si eres del PP te regalan el título".

"Por dignidad y por sentido común" Cifuentes debería dimitir, pero se mostró convencido de que no lo hará y de que Ciudadanos seguirá prestando su apoyo a los cargos del PP para que sigan "atrincherados y parasitando las instituciones" a pesar de que en ese partido ya no están interesados en gobernar sino en "evitar acabar en la cárcel".



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso