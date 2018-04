MADRID ACOGE HOY UN ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE DIPLOMACIA PREVENTIVA

Google Plus

El Fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Fondo ODS) de Naciones Unidas, junto con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (Unitar) y la Escuela Diplomática de España, celebrarán hoy en Madrid el encuentro internacional 'Fortalecimiento de la Diplomacia Preventiva y de la Negociación Multilateral', con la participación de especialistas en paz y representantes de servicios diplomáticos de todo el mundo.



Según informaron los organizadores, esta conferencia internacional, continuación de un primer encuentro que se celebró en octubre de 2017 en la sede de la ONU en Nueva York, responde a los esfuerzos del actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para promover la cultura de la prevención como parte de la Agenda para la Paz.

Esta cultura de la prevención supone que la diplomacia preventiva y la negociación multilateral deben ser utilizadas en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y en particular su objetivo 16: promover la paz, la justicia e instituciones sólidas.

El evento, que se celebrará en la sede de la Escuela Diplomática de España entre las 10.00 y las 18.00 horas, contará, entre otras, con las intervenciones de Miroslav Lajcák, presidente de la Asamblea General (por videomensaje); Noel V. Lateef, presidente de la Foreign Policy Association de Estados Unidos; Juan Ignacio Morro, director general de Naciones Unidas y Derechos Humanos; Alexandre Zouev, del Departamento de Paz de la ONU; Marco Suazo, director de Unitar Nueva York, y Paloma Durán, directora del Fondo ODS.

El principal objetivo del encuentro es poner al día la diplomacia preventiva y la negociación multilateral en el contexto internacional actual, en el que la diplomacia preventiva figura además como elemento central del proceso de reforma de los pilares de paz y seguridad de la ONU.

La conferencia parte de la premisa de que los servicios diplomáticos y en particular las diferentes escuelas diplomáticas pueden formar a su personal en nuevas herramientas para prevenir conflictos. Según el embajador-director de la Escuela Diplomática, Ramón Gil-Casares, “los jóvenes diplomáticos se tendrán que enfrentar a un contexto internacional cada vez más complejo. Por ello, desde las escuelas diplomáticas debemos hacer hincapié en el estudio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la diplomacia preventiva, que serán imprescindibles para construir paz”.

Además, con paneles regionales sobre los ámbitos europeo e iberoamericano, se discutirá la dimensión regional en la diplomacia preventiva y negociación multilateral.

Los participantes profundizarán en el conocimiento y comprensión de las múltiples conexiones entre los mecanismos de diplomacia preventiva, la negociación multilateral y la aspiración al logro de los ODS en general y del ODS 16 en particular.



