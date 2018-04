MADRID. ECHENIQUE SUGIERE AGILIZAR LAS PRIMARIAS DE PODEMOS EN MADRID ANTE LA CRISIS POR EL MÁSTER DE CIFUENTES

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, sugirió este lunes adelantar las primarias del partido en la Comunidad de Madrid para elegir candidato, ante la “excepcionalidad política” que se está viviendo con motivo de la polémica por la supuesta falsificación de un máster por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.



El dirigente de Podemos realizó estas declaraciones en una entrevista en RNE, recogida por Servimedia, en la que destacó que colocar “en primer plano” a Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid “va a ayudar a tenerle como referente”, porque “seguramente Cifuentes ya no será candidata” en las elecciones autonómicas de 2019.

Cuando todavía no es oficial que Errejón vaya a ser el candidato en la comunidad madrileña hasta que se celebren las primarias, que antes de la polémica de Cifuentes muchos situaban a finales de año, Echenique manifestó que “los plazos” pueden moverse “según convenga” ante situaciones de “excepcionalidad política”.

En este sentido, pidió que, aunque desconoce en concreto los detalles de la convocatoria de primarias de la formación morada en la Comunidad de Madrid, “los plazos se adapten a la sociedad”. “Los procesos de Podemos pueden ser relativamente rápidos” y “el Reglamento es bastante flexible”, destacó.

EL “TEATRO” DE LA COMISIÓN DE Cs

Por otro lado, consideró un “teatro” la comisión que Ciudadanos quiere poner en marcha en la Asamblea de Madrid para investigar el asunto del máster, porque a su juicio “no va a servir de nada” -aunque Podemos la apoyará- y lo realmente importante va a ser que la formación de Albert Rivera se posicione en la moción de censura presentada por el PSOE con Ángel Gabilondo como candidato.

“Hay que exigirle a Ciudadanos que deje de hacer el ridículo y no tome a los madrileños por idiotas”, dijo en referencia a que Cs no haya expresado su apoyo a la moción contra Cifuentes, cuando este partido alcanzó un acuerdo de gobierno con el PP para hacerla presidenta. Opinó que probablemente Cs quiera “cocer a fuego lento” a Cifuentes para “desgastarla” políticamente, pero apuntó que cuando un partido antepone sus intereses a los de los ciudadanos, “probablemente en el gobierno vaya a hacer lo mismo”.

Subrayó que los de Rivera “están decepcionando a mucha gente”, porque continúan “sujetando” el “ridículo” de Cifuentes en la comunidad, y reiteró a los socialistas que, aunque apoyarán “la moción de la dignidad” contra la mandataria madrileña -que a día de hoy no saldría adelante porque no cuenta con el apoyo de Cs-, no entienden por qué el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no presenta en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La corrupción del jefe del Ejecutivo, indicó Echenique, es algo “muchísimo más grave” que “falsificar un máster” y Sánchez “sí tiene los números” en la Cámara Baja si presenta moción de censura para que prospere.

Consideró que el PP y Cifuentes están acabando con el prestigio de las universidades públicas “con su fango” y juzgó “vergonzoso” que hayan hecho con la universidad “lo mismo que con el resto de las instituciones”.

Aunque este fin de semana Rajoy llamara “lenguaraces” a los de Cs en la Convención Nacional del PP de Sevilla, Echenique dijo que no le convence “este debate de Pimpinela” en el que, aunque en público se dicen “cosas altisonantes”, luego son “pareja de baile”.



