MADRID. RIVERA EXIGE A CIFUENTES "QUE NO SE ESCONDA" Y QUE NO SE CENTRE EN "MATAR AL PIANISTA"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, exigió este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, "que no se esconda" y que ofrezca explicaciones sobre sus notas en el máster de la Universidad Rey Juan Carlos y evite "matar al pianista" para desviar la atención.



En una rueda de prensa en Bruselas, Rivera juzgó "sorprendente" que Cristina Cifuentes no haya comparecido públicamente después de que 'eldiario.es' publicara que aprobó un máster de Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos con notas falsificadas.

Han pasado treinta horas de esa información, subrayó, y a pesar de su costumbre de dar ruedas de prensa "y hablar continuamente" Cifuentes "está desaparecida" y las únicas explicaciones que se han dado desde su entorno son "contradictorias" con la información publicada, por lo que "alguien está mintiendo".

Si quien miente es ella, sería "muy grave", aseguró, porque no se trataría solo de un "asunto curricular" sino que podría haber un delito de manipulación de documentos públicos por parte de una universidad pública que además tiene dependencia de la Comunidad de Madrid y cuando sucedieron los hechos Cifuentes era delegada del Gobierno en la región. "Espero que no se esconda", aseguró, porque si lo hace hay que preguntarse "qué tiene que esconder".

Rivera elogió el comportamiento "firme" pero "sensato" del portavoz de su partido en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, al pedir explicaciones para evitar "especulaciones" sobre la base de que, después de haber apoyado la investidura de Cifuentes, "somos los más legitimados para pedirle explicaciones" y exigirle "que dé la cara, y si tiene que tomar decisiones que las tome". "Matar al pianista, en este caso al periodista, no es la solución", alertó.

Aunque habló en condicional por no lanzar acusaciones a la espera de esas explicaciones, Rivera alertó de que "peligra la credibilidad" de Cristina Cifuentes si no es capaz de demostrar su versión de los hechos y desmentir que haya utilizado su poder político para aprobar ese máster, lo cual sería "inadmisible".



