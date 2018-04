MADRID. CIFUENTES ASEGURA QUE SU MÁSTER ES “PERFECTAMENTE REAL Y LEGAL”

Google Plus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró este miércoles que su máster universitario es “perfectamente real y perfectamente legal” y negó con contundencia que sus calificaciones hayan sido falseadas o falsificadas.



Cifuentes se pronunció en estos términos al comparecer en el Pleno extraordinario que la oposición forzó en la Asamblea autonómica tras las informaciones de ‘eldiario.es’ que cuestionan su máster en derecho autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Enseñó cuatro documentos oficiales –según dijo– sobre el pago de su matrícula, el certificado académico de sus doce asignaturas, la autorización para que la universidad haga público su trabajo y el pago por la expedición del título, así como una copia de un correo electrónico con el error informático por el que habrían parecido varias asignaturas con la calificación de ‘no presentadas’. “Estos son documentos, no palabras u opiniones”, espetó Cifuentes.

Según la información desvelada por ‘eldiario.es’, la presidenta de la Comunidad de Madrid falseó su posgrado al no haber presentado, presuntamente, el trabajo de fin de máster, un trabajo que la presidenta del PP madrileño asegura que entregó pero que por el momento no aparece.

Además, este digital informó este lunes de que Cifuentes se habría matriculado al posgrado tres meses después de que éste comenzara, una irregularidad que sumaría a las otras denunciadas por el medio de comunicación, como que la nota fuera modificada por una funcionaria de un campus ajeno al que ofrece el máster.



