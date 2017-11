MADRID. EL PSOE ACUSA AL PP DE "ARRASTRAR POR EL FANGO" A ANTIFRANQUISTAS CALIFICÁNDOLOS DE ASESINOS

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid acusó este miércoles al del PP de "arrastrar por el fango la figura y la conducta de quienes más se significaron en la lucha por la democracia y contra el fascismo", acusándolos de asesinos, como al exalcalde de Hortaleza, hoy distrito de la capital, Victoriano Elipe.

En nota de prensa, los socialistas se hicieron así eco del polémico debate en el que ayer, en el pleno municipal de octubre, ellos y Ahora Madrid sacaron adelante una moción de urgencia en la que instaron al Ayuntamiento a presentar querellas en los juzgados de instrucción contra crímenes del franquismo.

En el debate, desde la bancada popular se oyó tildar a Elipe de "asesino" cuando el concejal socialista Ramón Silva le mencionó desde el estrado. Silva espetó en directo al portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida: "Si él era un asesino, tú eres un fascista".

El PP votó en contra de la proposición e incluso trató de impedir su debate pidiendo en vano esperar a que los servicios jurídicos del Ayuntamiento elaboren un informe sobre si cabe presentar querellas contra delitos prescritos o amnistiados por la Ley de 1977. Ciudadanos se abstuvo tras sugerir a Ahora Madrid y el PSOE, también sin éxito, que cambiaran la proposición por una condena genérica del franquismo a la que sí se habría sumado. Desde la tribuna, asociaciones de víctimas de ambos bandos no dejaron de vociferar durante el debate.

Hoy, el Grupo de Silva retomó el tema para proclamar: “Los socialistas no vamos a tolerar que se intimide a los descendientes de las víctimas de la represión, condenándoles a revivir todos los insultos y mentiras que vertió el régimen franquista contra sus padres y abuelos, en un intento de paralizar su legítima aspiración a obtener reparación moral y restablecer la dignidad para con sus familiares".

"No permitiremos que ahora el PP se permita arrastrar por el fango la figura y la conducta de quienes más se significaron en la lucha por la democracia y contra el fascismo”, añadió. “Entonces se obtenían confesiones mediante tortura, para justificar los asesinatos. Ahora no vamos a permitir que se siga torturando moralmente a los descendientes de las víctimas para que se abstengan de reivindicar el buen nombre de sus familiares”.

