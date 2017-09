MADINA OFICIALIZA SU RENUNCIA A SEGUIR COMO DIPUTADO

- Trevín, que dejó de ser diputado al inicio de mes, se despide por carta de sus compañeros. Eduardo Madina oficializó este lunes su renuncia a continuar como diputado por Madrid en el Congreso de los Diputados, decisión que anunció el pasado 28 de julio, para iniciar una “nueva etapa profesional”.

Según confirmaron a Servimedia fuentes parlamentarias, formalizó minutos después de las 10 de esta mañana el escrito de renuncia, de manera que desde este 4 de septiembre Madina causa baja como diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista.

En su comunicado de julio ya fijó que dejaría el escaño en septiembre para “iniciar una nueva etapa profesional que nada tendrá que ver con la actividad política e institucional”.

Madina fue elegido por Madrid en las últimas elecciones generales de junio de 2016 y apostó abiertamente por la candidatura de Susana Díaz en las pasadas elecciones primarias a la Secretaría General del PSOE.

Tras la victoria de Pedro Sánchez, quien también le venció en las primarias de 2014, Madina no ocultó su incomodidad con la nueva dirección. No obstante, en el comunicado de su marcha y que difundió el Grupo Socialista, el diputado vasco deseó “la mayor de las suertes tanto a Pedro Sánchez como al PSOE”, “un partido fundamental en el desarrollo de nuestro país que siempre me tendrá a su disposición”. “Sus valores y sus principios seguirán siendo los míos y, como siempre han hecho, continuarán guiando mi vida”, agregó.

El político vasco, que fue sido diputado en cuatro de las cinco últimas legislaturas (VIII, IX, X y XII), salvo la XI, conocida como la 'breve', en la que se quedó a las puertas por los malos resultados electorales del PSOE; será sustituido por José Enrique Serrano.

La salida de Madina hace correr de nuevo la lista por Madrid y que vuelva al Hemiciclo Serrano, un histórico ‘fontanero’ del PSOE que ha formado parte de los gabinetes, incluso como jefe, de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero en la Presidencia del Gobierno.

En la XI legislatura, la conocida como la ‘breve’, Serrano formó parte del equipo negociador de Pedro Sánchez para llegar a acuerdos con otros partidos, como el que se logró con Ciudadanos, con el fin de que el líder del PSOE fuese investido presidente del Gobierno.

Serrano, que ya fue diputado entre 2011 y 2016 en la X legislatura, tiene aún que formalizar los trámites para adquirir la condición de diputado que concluye con su ‘bienvenida’ en un Pleno de la Cámara.

En lo que va de legislatura, el Grupo Parlamentario Socialista ha sufrido tres cambios: la renuncia de Pedro Sánchez en octubre, para evitar apoyar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, permitió la llegada de Carlota Merchán; la de Madina, que permite el regreso de Serrano; así como la renuncia de Trevín que hace que ‘corra’ la lista por Asturias -encabezada por la hoy vicesecretaria general Adriana Lastra- y que entre Natalia González.

DESPEDIDA TREVÍN

Pese a que registró su renuncia en el Congreso el 10 de agosto, tras anunciarla el martes 8, la renuncia de Antonio Trevín no ha sido efectiva hasta el 31 de agosto. De hecho, el exdiputado asturiano estuvo en el pasado pleno extraordinario en el que compareció Mariano Rajoy por la ‘trama Gürtel’.

Este lunes, una vez que ya es efectiva su baja como diputado, Trevín remitió una carta a diputados socialistas, a la que ha tenido acceso Servimedia, en la que remarca el “pesar” que siente por dejar el acta.

En unos pocos párrafos, el asturiano señala que dimitió “en pleno uso” de sus “facultades, libre, consciente y voluntariamente pero también con pesar”. “Y el pesar tiene nombres y apellidos. El de todos y cada uno de los diputados socialistas con los que compartí bancada estos seis últimos años”, afirma.

En la misiva, reconoce que sus compañeros han contribuido a ampliar “extraordinariamente” sus “conocimientos gastronómicos-federales y enológicos-plurinacionales, deuda que nunca seré capaz de satisfacer adecuadamente”, concluye antes de dejar sus nuevos datos de contacto.

